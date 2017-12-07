Глава ОКР расскажет Госдуме о нюансах заседания МОК по российской сборной

Москва, 7 декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выступит на заседании Госдумы с докладом о заседании исполкома Международного олимпийского комитета и принятых им решениях по сборной России. Как уточнил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, доклад будет заслушан в пятницу, 8 декабря.

По его словам, Жуков расскажет о нюансах заседания исполкома МОК и о тех решениях, которые там были приняты. На этом же заседании Госдума примет постановление, в котором будет отражено отношение к решению МОК о лишении российских олимпийцев возможности выступать под госфлагом и с исполнением государственного гимна.

Толстой уточнил, что сейчас документ готовит готовит профильный комитет. «Предусматривается выступление всех фракций по данной теме», — добавил парламентарий.