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Общество
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Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске
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    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    16:30  7 Декабря 2017
    974

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    Сирия, 7 декабря. ВКС РФ бьют по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры»1 на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске, Багдад требует отменить решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, совместно с ВКС РФ наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 на западе Даръа.

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», передает военный источник в социальной сети Twitter (@SaudiNews_KSA). Также атакам израильской авиации подверглась диспетчерская башня военного аэропорта Ад-Думейр, сообщает автор публикации.

    Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом пишет один из местных источников в провинции Дамаск в своем микроблоге в Twitter (@Ghouta_GMC).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе населенного пункта Хувейва и недалеко от поселения Аль-Мукетаб, расположенного на холме Аль-Хос. О боевых вылетах сирийской авиации на юг провинции Алеппо сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Жители города Базаа на востоке региона вышли на митинг против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    В административном центре провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных вооруженных формирований. Об этом пишет на своем сайте информационное агентство Smart News Agency.

    На западе региона набирает обороты противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В эпицентре боевых действий по-прежнему находится район бассейна реки Ярмук.

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по объектам террористов «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Абу Дали, Балиль, Шатайб и Мушейрифа, передает Smart News Agency. В то же время сирийская авиация бьет по расположениям боевиков радикальных формирований в окрестностях поселений Умм Мияль и Беюд. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в районе города Аль-Латамина возобновились перестрелки между солдатами армии САР и боевиками.

    Ирак

    Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

    Командование шиитского ополчения «Хезболла» заявило, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может стать достаточным основанием для атаки на американские войска, дислоцированные в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство NRT. Один из местных источников в социальной сети Twitter (@aawsat_eng) пишет также, что правительство Ирака требует у парламента Соединенных Штатов отменить озвученное Дональдом Трампом решение о статусе Иерусалима. Напомним, вчера американский лидер заявил, что Штаты признают Иерусалим столицей государства Израиль и сообщил о планах перенести на «святую землю» посольство США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #трамп #игил #израиль #исламское государство #ирак #хезболла #даръа #иерусалим
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