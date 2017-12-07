Сирия новости 7 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске

Сирия, 7 декабря. ВКС РФ бьют по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры»1 на востоке Хамы, ВВС Израиля атаковали позиции «Хезболлы» в Дамаске, Багдад требует отменить решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, совместно с ВКС РФ наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 на западе Даръа.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля нанесли удары по складу оружия «Хезболлы», передает военный источник в социальной сети Twitter (@SaudiNews_KSA). Также атакам израильской авиации подверглась диспетчерская башня военного аэропорта Ад-Думейр, сообщает автор публикации.

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом пишет один из местных источников в провинции Дамаск в своем микроблоге в Twitter (@Ghouta_GMC).

Провинция Алеппо

ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе населенного пункта Хувейва и недалеко от поселения Аль-Мукетаб, расположенного на холме Аль-Хос. О боевых вылетах сирийской авиации на юг провинции Алеппо сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Жители города Базаа на востоке региона вышли на митинг против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных вооруженных формирований. Об этом пишет на своем сайте информационное агентство Smart News Agency.

На западе региона набирает обороты противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В эпицентре боевых действий по-прежнему находится район бассейна реки Ярмук.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по объектам террористов «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Абу Дали, Балиль, Шатайб и Мушейрифа, передает Smart News Agency. В то же время сирийская авиация бьет по расположениям боевиков радикальных формирований в окрестностях поселений Умм Мияль и Беюд. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в районе города Аль-Латамина возобновились перестрелки между солдатами армии САР и боевиками.

Ирак

Командование шиитского ополчения «Хезболла» заявило, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может стать достаточным основанием для атаки на американские войска, дислоцированные в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство NRT. Один из местных источников в социальной сети Twitter (@aawsat_eng) пишет также, что правительство Ирака требует у парламента Соединенных Штатов отменить озвученное Дональдом Трампом решение о статусе Иерусалима. Напомним, вчера американский лидер заявил, что Штаты признают Иерусалим столицей государства Израиль и сообщил о планах перенести на «святую землю» посольство США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)