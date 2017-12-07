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Министерство примирения Сирии отметило работу центра РФ как основу для своих действий
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    Министерство примирения Сирии отметило работу центра РФ как основу для своих действий

    14:42  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  07 Декабря 2017
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    Министерство примирения Сирии отметило работу центра РФ как основу для своих действий

    Дамаск, 7 декабря. Министр примирения Сирии Али Хайдар заявил, работа российского центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике — основа для дальнейших действий профильного сирийского ведомства.

    «Центр включается в работу на первом этапе, а потом, после успеха этой первой части, у нас появляется хорошая основа для начала реальных примирений», — подчеркнул он.

    Как отметил Хайдар, основная функция центра — заключение соглашений с вооруженными группировками и наблюдение за перемириями. По его словам, министерство будет заниматься другими деталями, такими, как вопросы амнистии, безопасность инфраструктуры и возвращение граждан в районы, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирииза минувшие сутки провели две гуманитарные акции.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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