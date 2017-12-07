Министерство примирения Сирии отметило работу центра РФ как основу для своих действий

Дамаск, 7 декабря. Министр примирения Сирии Али Хайдар заявил, работа российского центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике — основа для дальнейших действий профильного сирийского ведомства.

«Центр включается в работу на первом этапе, а потом, после успеха этой первой части, у нас появляется хорошая основа для начала реальных примирений», — подчеркнул он.

Как отметил Хайдар, основная функция центра — заключение соглашений с вооруженными группировками и наблюдение за перемириями. По его словам, министерство будет заниматься другими деталями, такими, как вопросы амнистии, безопасность инфраструктуры и возвращение граждан в районы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирииза минувшие сутки провели две гуманитарные акции.