Киев отказал воевавшей за «Айдар» россиянке в украинском гражданстве и послал в РФ

Киев, 7 декабря. Гражданка России Юлия Толопа, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, заявила о «вынужденном» возвращении в РФ. Толопа вынуждена вернуться в Россию из-за отказа в получении украинского гражданства.

В боевых действиях против жителей Донбасса девушка участвует с 2014 года. Недавно она завершила воинскую службу в батальоне «Айдар».

Толопа утверждает, что ей не удалось получить гражданство Украины из-за отсутствия всего лишь одной справки. Для получения гражданства ей необходима справка об отсутствии судимости, которую она может получить в консульстве РФ. Однако территория консульства юридически является территорией Российской Федерации, поэтому в стенах ведомства действуют законы России, согласно которым Толопа должна быть задержана. Толопа утверждает, что миграционная служба Украины вынуждает ее вернуться в Россию.

«Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости», — утверждает Толопа.

Пользователи соцсетей предложили Толопе вступить в фиктивный брак на территории Украины, что являлось бы основанием для получения гражданства. Однако гражданка России считает это «унизительным», так как по ее мнению, «добровольцы не должны прибегать к фиктивному бракосочетанию».

Стоит отметить, что в декабре 2016 года Толопа облила томатным соком лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Она обвинила Ляшко в предательстве, так как за полтора года он не предоставил ей обещанный паспорт гражданина Украины, передает интернет-издание «Дни.ру».