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Общество
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Украина
Киев отказал воевавшей за «Айдар» россиянке в украинском гражданстве и послал в РФ
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    Киев отказал воевавшей за «Айдар» россиянке в украинском гражданстве и послал в РФ

    17:17  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  07 Декабря 2017
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    Гражданку РФ из батальона «Айдар» вынуждают вернуться в Россию

    Киев, 7 декабря. Гражданка России Юлия Толопа, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, заявила о «вынужденном» возвращении в РФ. Толопа вынуждена вернуться в Россию из-за отказа в получении украинского гражданства.

    В боевых действиях против жителей Донбасса девушка участвует с 2014 года. Недавно она завершила воинскую службу в батальоне «Айдар».

    Толопа утверждает, что ей не удалось получить гражданство Украины из-за отсутствия всего лишь одной справки. Для получения гражданства ей необходима справка об отсутствии судимости, которую она может получить в консульстве РФ. Однако территория консульства юридически является территорией Российской Федерации, поэтому в стенах ведомства действуют законы России, согласно которым Толопа должна быть задержана. Толопа утверждает, что миграционная служба Украины вынуждает ее вернуться в Россию.

    «Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости», — утверждает Толопа.

    Пользователи соцсетей предложили Толопе вступить в фиктивный брак на территории Украины, что являлось бы основанием для получения гражданства. Однако гражданка России считает это «унизительным», так как по ее мнению, «добровольцы не должны прибегать к фиктивному бракосочетанию».

    Стоит отметить, что в декабре 2016 года Толопа облила томатным соком лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Она обвинила Ляшко в предательстве, так как за полтора года он не предоставил ей обещанный паспорт гражданина Украины, передает интернет-издание «Дни.ру».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #айдар #толопа
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