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Украина
Киевский радикал рассказал, чего не хватает «революционной украинской зиме»
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    Киевский радикал рассказал, чего не хватает «революционной украинской зиме»

    14:48  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  07 Декабря 2017
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    Киевский радикал рассказал, чего не хватает «революционной украинской зиме»

    Киев, 7 декабря. «Революционной украинской зиме» не хватает националистов на баррикадах, они должны присоединиться к протестующим, иначе митинги не смогут привести к свержению действующей власти, считает националист Николай Коханивский.

    Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook во вторник, комментируя митинги, развернувшиеся в Киеве в связи с попыткой задержания бывшего президента Украины и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    «На улице снова падает снег, снова зима, революционная украинская зима. Но чего-то не хватает? Правильно, не хватает националистов на баррикадах. И когда националисты массово присоединятся к протесту, он перерастет в революцию, и режим рухнет», — написал Коханивский.

    Он также заявил, что на Украине не хватает своих Джорджа Вашингтона, Аугусто Пиночета и нового Степана Бандеры, который, напомним, являлся основным идеологом украинского национализма и организатором террора в Польше.

    Задержание Михаила Саакашвили в Киеве 5 декабря

    Коханивский добавил, что не поддерживает Саакашвили и не видит его в качестве государственного деятеля Украины. Однако, по мнению националиста, протестуя в Киеве 5 декабря, украинцы боролись «не за Михо, а за Украину». Коханивский подчеркнул, что и сам бы вышел на митинги, если бы не находился под домашним арестом.

    Напомним, Николай Коханивский является руководителем запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов». Он бы задержан в конце октября, когда устроил стрельбу в центре Киева.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #протесты #коханивский
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