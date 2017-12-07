Киевский радикал рассказал, чего не хватает «революционной украинской зиме»

Киев, 7 декабря. «Революционной украинской зиме» не хватает националистов на баррикадах, они должны присоединиться к протестующим, иначе митинги не смогут привести к свержению действующей власти, считает националист Николай Коханивский.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook во вторник, комментируя митинги, развернувшиеся в Киеве в связи с попыткой задержания бывшего президента Украины и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«На улице снова падает снег, снова зима, революционная украинская зима. Но чего-то не хватает? Правильно, не хватает националистов на баррикадах. И когда националисты массово присоединятся к протесту, он перерастет в революцию, и режим рухнет», — написал Коханивский.

Он также заявил, что на Украине не хватает своих Джорджа Вашингтона, Аугусто Пиночета и нового Степана Бандеры, который, напомним, являлся основным идеологом украинского национализма и организатором террора в Польше.

Коханивский добавил, что не поддерживает Саакашвили и не видит его в качестве государственного деятеля Украины. Однако, по мнению националиста, протестуя в Киеве 5 декабря, украинцы боролись «не за Михо, а за Украину». Коханивский подчеркнул, что и сам бы вышел на митинги, если бы не находился под домашним арестом.

Напомним, Николай Коханивский является руководителем запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов». Он бы задержан в конце октября, когда устроил стрельбу в центре Киева.