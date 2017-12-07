Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Группировка ВС РФ займется восстановлением мирной жизни в Сирии — Генштаб
Политика
В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным — эксперт

    14:42  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  07 Декабря 2017
    145

    В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным — эксперт

    В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным, такое мнение высказал член президиума совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» эксперт также назвал народные волнения в Киеве: «управляемым хаосом», по мнению эксперта, протестующие пытаются свергнуть действующую власть.

    «Мы видим, что они не хотят выполнять минские соглашения. Что [протестующим] нужно сделать? Поступить «по-большевистски»: поменять власть и отказаться от прошлых договоренностей и соглашений, как это сделали большевики с долгами царского правительства», — высказал свое мнение Лосев.

    Ведущая программы Ольга Скабеева уточнила, станут ли минские соглашения нелегитимными после ухода действующего президента Украины Петра Порошенко

    «Будут нелегитимными с точки зрения новой власти», — подтвердил собеседник.

    Эксперт также сказал, что даже если Порошенко останется у власти, он попытается сделать все возможное, чтобы не исполнять минские соглашения.

    «Они [Порошенко и прочие представители действующей власти] будут опираться на то, что у них в стране хаос, проблемы и так далее», — резюмировал Александр Лосев.

    По его словам, саботировать минские соглашения будут США.

    «Рассуждать об украинской политике бессмысленно, потому что никакой политики там нет. Они [украинские чиновники] управляемы [США]», — заключил эксперт.

    Напомним, последние несколько дней политическая обстановка на Украине крайне нестабильная. Это связано с провалившейся попыткой киевских силовиков захватить оппозиционно настроенного по отношению к действующей власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили призывает своих сторонников объявить «народный импичмент» Петру Порошенко.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть