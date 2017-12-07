В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным — эксперт

В случае смены режима на Украине новая власть признает «Минск» нелегитимным, такое мнение высказал член президиума совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» эксперт также назвал народные волнения в Киеве: «управляемым хаосом», по мнению эксперта, протестующие пытаются свергнуть действующую власть.

«Мы видим, что они не хотят выполнять минские соглашения. Что [протестующим] нужно сделать? Поступить «по-большевистски»: поменять власть и отказаться от прошлых договоренностей и соглашений, как это сделали большевики с долгами царского правительства», — высказал свое мнение Лосев.

Ведущая программы Ольга Скабеева уточнила, станут ли минские соглашения нелегитимными после ухода действующего президента Украины Петра Порошенко

«Будут нелегитимными с точки зрения новой власти», — подтвердил собеседник.

Эксперт также сказал, что даже если Порошенко останется у власти, он попытается сделать все возможное, чтобы не исполнять минские соглашения.

«Они [Порошенко и прочие представители действующей власти] будут опираться на то, что у них в стране хаос, проблемы и так далее», — резюмировал Александр Лосев.

По его словам, саботировать минские соглашения будут США.

«Рассуждать об украинской политике бессмысленно, потому что никакой политики там нет. Они [украинские чиновники] управляемы [США]», — заключил эксперт.

Напомним, последние несколько дней политическая обстановка на Украине крайне нестабильная. Это связано с провалившейся попыткой киевских силовиков захватить оппозиционно настроенного по отношению к действующей власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили призывает своих сторонников объявить «народный импичмент» Петру Порошенко.