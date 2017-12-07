Ученые назвали главный признак скорой смерти

Эксетер, 7 декабря. Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) установили один из главных признаков приближающейся смерти.

Изучив медицинские данные 46 тыс. британцев, они обнаружили, что наступлению смерти у большинства пожилых людей предшествовало снижение артериального давления.

Отметим, что в исследовании участвовали как пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, так и люди, у которых нет проблем со здоровьем. Однако в обоих случаях у пациентов фиксировалось падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, при этом в последние два года жизни эти скачки происходили наиболее интенсивно. Это позволило ученым предположить, что именно динамика кровяного давления является главным индикатором, свидетельствующим о приближающейся смерти, пишет научный журнал JAMA Internal Medicine.