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Ученые назвали главный признак скорой смерти
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    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    14:23  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  07 Декабря 2017
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    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    Эксетер, 7 декабря. Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) установили один из главных признаков приближающейся смерти.

    Изучив медицинские данные 46 тыс. британцев, они обнаружили, что наступлению смерти у большинства пожилых людей предшествовало снижение артериального давления.

    Ученые назвали главный признак скорой смерти

    Отметим, что в исследовании участвовали как пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, так и люди, у которых нет проблем со здоровьем. Однако в обоих случаях у пациентов фиксировалось падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, при этом в последние два года жизни эти скачки происходили наиболее интенсивно. Это позволило ученым предположить, что именно динамика кровяного давления является главным индикатором, свидетельствующим о приближающейся смерти, пишет научный журнал JAMA Internal Medicine.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #ученые #смерть #давление
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