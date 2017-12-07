Китай планирует создать на Луне роботизированную станцию

Пекин, 7 декабря. Китайские ученые намерены создать лунную исследовательскую станцию, населенную роботами.

Китайские разработчики сообщили, что создание подобной лунной станции является долгосрочным проектом, направленным на детальное изучение спутника Земли. Станция будет приспособлена для жизни астронавтов и полностью автоматизирована, однако основной работой будут заниматься машины.

Практичность решения заключается в том, пишет «Ридус», что роботы-исследователи смогут находиться на поверхности Луны без скафандров, еда и воздух им не нужны, да и работоспособность у машин выше, чем у человека. При всех эти достоинствах изучать полученные материалы, контролировать исследовательскую деятельность и чинить роботов придется все-таки людям.