«Майдан не хочет ждать»: эксперт раскрыл главную задачу Саакашвили в Киеве

Киев, 7 декабря. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили, на котором в последнее время сосредоточено внимание СМИ, играет в протестах в Киеве не столь важную роль, считает украинский эксперт Александр Скубченко. Саакашвили, по его словам, «просто медийное лицо», главная задача которого в Киеве — «раскачивание майдана», и его «уберут», как только в нем пропадет необходимость.

«Надо меньше акцентировать внимание на том, что говорит Саакашвили, он просто медийное лицо, когда раскачают Майдан, выйдут те, кто за всем этим стоит», — считает Скубченко.

Эксперт, не называя прямо покровителей Саакашвили — которые, по слухам, передали ему на политическую деятельность аж «500 миллионов долларов» — заявил в эфире «News Front», что за политиком стоят люди, которые хотят провести на Украине внеочередные президентские выборы. При этом у самого Саакашвили шансов на участие в них нет.

«Майдан не хочет ждать 2019 год, они хотят провести выборы сейчас, — заявил глава «Жилищного союза Украины». — Саакашвили — это человек, который нужен на данном этапе. У него будущего политического нет, на президента он никак не идет по конституции».

Напомним, последние три дня в столице Украины оказались очень насыщенными политическими событиями — после того как толпа сторонников отбила Саакашвили у сотрудников Нацполиции и СБУ, в буквальном смысле разломав двери автомобиля силовиков, экс-президенту Грузии удалось поднять массовый протест и создать палаточный городок на площади перед Радой.