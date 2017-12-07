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Технологии
Су-35 против F-22
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    Су-35 против F-22

    16:16  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  07 Декабря 2017
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    Принадлежность американского истребителя F-22 к пятому поколению не гарантирует ему победы в воздухе над российским Су-35. Читайте в материале Федерального агентства новостей сравнение тактико-технических и боевых характеристик главных истребителей России и Соединенных Штатов.

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с формальной точки зрения Су-35 и F-22 — самолеты разного поколения. Американский истребитель считается первым в мире, принадлежащим к пятому поколению, а российский является хоть и усовершенствованным, но самолетом предыдущего поколения. Однако выполняемые ими функции по завоеванию господства в воздухе одинаковы, поэтому сравнивать их вполне уместно.

    Су-35 против F-22

    «Истребитель США разработан в полном соответствии с американской тактикой ведения боевых действий, предусматривающей минимизацию собственных потерь и использование технического превосходства. F-22 выполнен по «стелс»-технологии, имеет малую заметность и обладает РЛС дальнего обнаружения, призванной обнаружить противника задолго до него. Тем не менее в сравнении с российским самолетом американский не может ощущать никакого превосходства. Раннее обнаружение не дает ощутимого преимущества, так как дальность атаки ракет «воздух—воздух» гораздо меньше дальности обнаружения его РЛС. В более близком бою очевидное преимущество Су-35 в сверхманевренности может дать гораздо большие шансы на успех», — пояснил Сергей Простаков.

    При этом, отметил эксперт, российский самолет является более универсальным, обладая мощным вооружением системы «воздух—земля». Усиление F-22 до подобного уровня возможно лишь с применением внешних точек подвески, которые демаскируют его в радиодиапазоне и делают во многом бесполезной его малую эффективную поверхность рассеяния.

    «Еще более проблемным представляется применение F-22 в условиях сильной ПВО и эффективной РЭБ противника, затрудняющей использование всех радиолокационных и коммуникационных возможностей самолета. Поэтому можно утверждать, что С-35 в реальных боевых условиях, несмотря на формальную принадлежность к прошлому поколению, мало в чем уступает американскому истребителю и даже превосходит F-22. США сами вынесли приговор своему самолету, прекратив его производство. По стоимости он оказался дороже Су-35 в десять раз, не обладая ни в чем заметным преимуществом и даже уступая российскому самолету по нескольким важным характеристикам», — резюмировал Сергей Простаков.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #вкс рф #су-35 #армия #f-22
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