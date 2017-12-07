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Украина назвала себя равноправным партнером НАТО: Нам есть что предложить
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    Украина назвала себя равноправным партнером НАТО: Нам есть что предложить

    14:38  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  07 Декабря 2017
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    Украина назвала себя равноправным партнером НАТО: Нам есть что предложить

    Киев, 7 декабря. Украина является равноправным партнером НАТО и считает, что ей есть, что предложить военно-политическому блоку, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Климпуш-Цинцадзе обратила внимание, что национальная программа сотрудничества НАТО-Украина на год должна  быть максимально приближенной к программам взаимодействия Североантлантического альянса с государствами, которые получили план действий относительно членства. Она отметила, что Украина должна попасть в Программу расширенных возможностей для особых партнеров.

    «Мы идем в НАТО не просителями, а равноправными партнерами,  — заверила украинский политик.  — Нам есть что предложить альянсу».

    Украина назвала себя равноправным партнером НАТО: Нам есть что предложить

    Она считает, что украинская армия является «одной из самых боеспособных в Европе». Кроме того, Климпуш-Цинцадзе напомнила, что украинские военнослужащие находятся в Афганистане и в Косово под эгидой НАТО.

    «Это являются серьезными аргументами, по моему мнению», — заключила она.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #нато #армия #партнеры #членство
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