Украина назвала себя равноправным партнером НАТО: Нам есть что предложить

Киев, 7 декабря. Украина является равноправным партнером НАТО и считает, что ей есть, что предложить военно-политическому блоку, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе обратила внимание, что национальная программа сотрудничества НАТО-Украина на год должна быть максимально приближенной к программам взаимодействия Североантлантического альянса с государствами, которые получили план действий относительно членства. Она отметила, что Украина должна попасть в Программу расширенных возможностей для особых партнеров.

«Мы идем в НАТО не просителями, а равноправными партнерами, — заверила украинский политик. — Нам есть что предложить альянсу».

Она считает, что украинская армия является «одной из самых боеспособных в Европе». Кроме того, Климпуш-Цинцадзе напомнила, что украинские военнослужащие находятся в Афганистане и в Косово под эгидой НАТО.