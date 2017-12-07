Пока не будет официального заявления Минобороны, не стоит придавать значение какой-либо информации по новому БРЖК. Так эксперт информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал сообщение ряда СМИ о приостановке работ по созданию нового боевого железнодорожного ракетного комплекса (БРЖК). Кроме того, военный эксперт рассказал, чем опасен для США ракетный поезд «Баргузин».

Недавно несколько российских информационных изданий, ссылаясь на свои источники в военно-промышленном комплексе РФ, рассказали, что работы по созданию БРЖК «Баргузин» приостановлены на неопределенный срок. Тем не менее, они сообщили, что Минобороны не планирует полностью отказываться от этого проекта.

«В 2012 году был открыт НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по разработке нового БРЖК. Уже в 2016 году были проведены бросковые испытания изделия, а как мы знаем, любой НИОКР заканчивается государственными испытаниями. В этот момент выясняется, будет комплекс принят на вооружение или нет. Так вот, государственные испытания не проводились, поэтому и говорить о том, что работы по БРЖК приостановлены или даже закрыты — преждевременно. Никто не будет НИОКР останавливать в середине. Так что пока не будет официального заявления Минобороны, вся информация по новому БРЖК не соответствует действительности», — заявил Алексей Леонков корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК, или поезд-призрак) — это тип стратегических ракетных комплексов подвижного железнодорожного базирования. Изделие представляет собой специально сконструированный железнодорожный состав, в вагонах которого размещаются межконтинентальные баллистические ракеты и командные пункты.

«Раньше у нас был БРЖК «Молодец». Один поезд возил три баллистические ракеты, всего было 12 поездов и соответственно общее количество ракет 36. Это были тяжелые ракеты, но даже в те времена американским средствам разведки было очень трудно их обнаружить. По договору СНВ-II поезда были уничтожены, последний «Молодец» порезали в 2007 году. Однако уже в 2009 году в командовании РВСН заявили, что работы по БРЖК необходимо возобновить, что и было сделано», — рассказывает военный аналитик.

По словам Леонкова, БРЖК «Баргузин» выполнен в том же формфакторе, что и «Молодец», однако он в своем составе имеет уже пять баллистических ракет «Ярс». Общий вес полной укладки составляет 60 тонн, что соответствует стандартам железнодорожного вагона.

«Именно по этой причине внешние признаки для обнаружения поезда будут минимальными. А учитывая разветвленность наших железных дорог, США не смогут отследить «Баргузин», потому что он будет сливаться с общим потоком поездов, которые будут ходить по нашим железным дорогам. К тому же мы не обязаны уведомлять американцев, где состав будет находиться в тот или иной момент. Таких соглашений у нас с ними нет», — продолжает эксперт.

Предполагается что ракетных поездов, как в случае с «Молодцем», должно быть 12, соответственно общее количество ракет будет составлять 60 единиц. Стоит также отметить, что ракеты не подпадают под действие договора о нераспространении ракет средней и малой дальности и не подпадают под действие договора СНВ-III.

«Для Вашингтона это будет полной неожиданностью. Для противника главное — это подлетное время ракеты и обнаружение ее старта. Обычно этим занимаются спутниковые группировки, которые нацелены на позиционные районы, в расположены наши ракеты шахтного базирования. А если ракеты стартуют с другого места — с подлодок или с такого вот БРЖК, то время реакции идет с запозданием, а это смерти подобно», — заключил эксперт.

Главком РВСН Сергей Каракаев в 2015 году заявлял, что в 2017-м президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК.