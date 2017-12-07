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Курды ожидают 100 военных инструкторов из Шотландии
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    Курды ожидают 100 военных инструкторов из Шотландии

    14:19  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:19  07 Декабря 2017
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    Курды ожидают 100 военных инструкторов из Шотландии

    Эрбиль, 7 декабря. Шотландия отправила 100 военнослужащих для обучения курдского ополчения пешмерга.

    Курдские источники сообщили, что шотландские войска останутся на территории Иракского Курдистана не менее шести месяцев, за это время они должны дать «первоклассную подготовку» силам пешмерга.

    В тренировку входят базовая подготовка, пехотинские навыки, оказание первой медицинской помощи и взрывотехника. Курдских бойцов обучат взаимодействию на поле боя и эффективной работе в команде.

     Ранее сообщалось, что многие страны международной коалиции во главе с США занимаются военной подготовкой курдского ополчения пешмерга.

    Курды ожидают 100 военных инструкторов из Шотландии

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #шотландия #пешмерга
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