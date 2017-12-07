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Украина
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Риторика авторитарного режима: немецкий журналист прокомментировал ситуацию в Киеве
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    Риторика авторитарного режима: немецкий журналист прокомментировал ситуацию в Киеве

    18:03  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  07 Декабря 2017
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    Риторика авторитарного режима: немецкий журналист прокомментировал ситуацию в Киеве

    Берлин, 7 декабря. Источник последних беспорядков в Киеве, а также причина обострения политического кризиса на Украине — это вовсе не деятельность опального политика Михаила Саакашвили, а риторика официальных властей. Таким мнением в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine поделился журналист Райнхард Везер.

    По его мнению, это риторика в данный момент более всего походит на риторику авторитарного режима. 

    «Язык, при помощи которого критиков правительства и президента огульно клеймят «предателями» на службе России, — это язык авторитарного режима», — пишет журналист.

    По его мнению, тот факт, что Киев постоянно пытается найти причины собственных неудач в «происках» Москвы является очень опасным сигналом для жителей Украины. 

    Журналист отмечает, что последние события в Киеве доказывают, что Порошенко «предает наследие революции Майдана», а Украина постепенно превращается в государство с признаками диктатуры. Совсем скоро, по мнению Везера, можно будет говорить об окончательном крахе демократического эксперимента на Украине.   

    Напомним, в Киеве на этой неделе прошли акции протеста против преследования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники выступлений также призывали к отставке президента Украины Петра Порошенко.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #порошенко #саакашвили #майдан
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