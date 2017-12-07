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Лавров констатировал наличие двойных стандартов в деятельности ОБСЕ
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    Лавров констатировал наличие двойных стандартов в деятельности ОБСЕ

    14:48  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  07 Декабря 2017
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    Лавров констатировал наличие двойных стандартов в деятельности ОБСЕ

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о двойных стандартах институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в том, что касается ее реакции на ограничение работы СМИ.

    Так, выступая на сессии 24-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене, глава дипведомства заявил о том, что российская сторона выражает глубокое беспокойство по поводу ситуации с соблюдением свобод и прав в Евроатлантике. По словам Лаврова, в настоящее время наблюдается картина, когда практикуется деление СМИ на пропагандистские и свободные.

    Глава МИД РФ также указал на ограничение в странах Прибалтики русскоязычных информационных пространств, серьезные ограничения на деятельность телеканала RT, на который власти США навешивают ярлык иностранного агента, а также ограничение доступа журналистов агентства Sputnik к пресс-конференциям во Франции.

    «К сожалению, институты ОБСЕ исповедуют двойные стандарты, зачастую храня молчание по поводу подобных действий в западных и опекаемых Западом странах и подавая голос только тогда, когда, например, Россия вынужденно принимает ответные зеркальные меры», — констатировал министр.

    Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что все ограничительные меры в отношении американских СМИ-иноагентов, которые приняты в России, будут аннулированы после отмены соответствующих ограничений работы российских СМИ в США.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров
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