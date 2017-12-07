Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Украина
«Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»

    16:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:40  07 Декабря 2017
    233

    «Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»

    Киев, 7 декабря. Украинские парламентарии едва не лишили страну безвизового режима, а также поддержки Евросоюза и США, попытавшись провести так называемую «атаку на НАБУ» — проголосовать за законопроект, который бы разрешал Раде своим решением увольнять со своих постов руководителей Национального антикоррупционного комитета (НАК) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). 

    Как отмечает «Европейская правда», «Украина едва не перешагнула линию невозврата в отношениях с Брюсселем». Впрочем, европейские и американские политики и советники вовремя спохватились  — грозные предупреждения одновременно прозвучали из Вашингтона, где пригрозили лишить Украину финансовой помощи, Брюсселя, где пригрозили отменить украинский безвиз, и по линии МВФ, где напомнили, что готовы оказывать поддержку только при условии проведения требуемых антикоррупционных реформ и потребовали остановить «атаку на НАБУ».

    «Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»

    Разумеется, под таким давлением управляемая с Запада «украинская демократия» вовремя остановила удар по антикоррупционным ведомствам, и сняла законопроект о подконтрольности руководства НАБУ с повестки дня.

    «То, что БПП и НФ были готовы за одну ночь перевернуть правовую систему государства и войти в состояние открытой вражды с США и ЕС, само по себе является очень тревожным сигналом», — отмечают украинские журналисты.

    Значение этого факта очевидно — правящая на Украине парламентская коалиция готова была «отрубить голову» затеянным ради помощи Запада антикоррупционным реформам в то же момент, когда они стали неудобными для власти.

    «Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть