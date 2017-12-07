«Линия невозврата»: Рада едва не лишила Украину безвиза из-за «атаки на НАБУ»

Киев, 7 декабря. Украинские парламентарии едва не лишили страну безвизового режима, а также поддержки Евросоюза и США, попытавшись провести так называемую «атаку на НАБУ» — проголосовать за законопроект, который бы разрешал Раде своим решением увольнять со своих постов руководителей Национального антикоррупционного комитета (НАК) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как отмечает «Европейская правда», «Украина едва не перешагнула линию невозврата в отношениях с Брюсселем». Впрочем, европейские и американские политики и советники вовремя спохватились — грозные предупреждения одновременно прозвучали из Вашингтона, где пригрозили лишить Украину финансовой помощи, Брюсселя, где пригрозили отменить украинский безвиз, и по линии МВФ, где напомнили, что готовы оказывать поддержку только при условии проведения требуемых антикоррупционных реформ и потребовали остановить «атаку на НАБУ».

Разумеется, под таким давлением управляемая с Запада «украинская демократия» вовремя остановила удар по антикоррупционным ведомствам, и сняла законопроект о подконтрольности руководства НАБУ с повестки дня.

«То, что БПП и НФ были готовы за одну ночь перевернуть правовую систему государства и войти в состояние открытой вражды с США и ЕС, само по себе является очень тревожным сигналом», — отмечают украинские журналисты.

Значение этого факта очевидно — правящая на Украине парламентская коалиция готова была «отрубить голову» затеянным ради помощи Запада антикоррупционным реформам в то же момент, когда они стали неудобными для власти.