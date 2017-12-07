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Общество
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Украина
Украина потратит 17 млрд гривен на вооружение и технику в 2018 году
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    Украина потратит 17 млрд гривен на вооружение и технику в 2018 году

    14:02  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  07 Декабря 2017
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    Украина потратит 17 млрд гривен на вооружение и технику в 2018 году

    Киев, 7 декабря. В следующем году Украина потратит около 17 миллиардов гривен (примерно 630 миллионов долларов) на вооружение и технику, сообщил президент страны Петр Порошенко.

    Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

    «Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году», — написал он.

    Порошенко также отметил, что в бюджете Украины на 2018 год 86 миллиардов гривен (больше 3 миллиардов долларов) отводится на армию. Таким образом, в следующем году Киев увеличит расходы на ВСУ на 25%.

    Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему считает правильным отказ Украины от ядерного оружия.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #вооружение
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