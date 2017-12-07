Украина потратит 17 млрд гривен на вооружение и технику в 2018 году

Киев, 7 декабря. В следующем году Украина потратит около 17 миллиардов гривен (примерно 630 миллионов долларов) на вооружение и технику, сообщил президент страны Петр Порошенко.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

«Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году», — написал он.

Порошенко также отметил, что в бюджете Украины на 2018 год 86 миллиардов гривен (больше 3 миллиардов долларов) отводится на армию. Таким образом, в следующем году Киев увеличит расходы на ВСУ на 25%.

У бюджеті на 2018 рік на армію передбачено 86 мільярдів гривень - це майже на 25% більше, ніж поточного року.



П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч. pic.twitter.com/c1uMNO2IVT — Петро Порошенко (@poroshenko) December 7, 2017

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему считает правильным отказ Украины от ядерного оружия.