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Общество
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Украина
Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Рады
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    Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Рады

    14:10  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  07 Декабря 2017
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    Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Рады

    Киев, 7 декабря. Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Верховной рады, сообщили сторонники бывшего президента Грузии.

    В украинские СМИ просочилась информация о том, что оппозиционный на Украине политик Саакашвили заболел. Как сообщают источники в приближенных к нему кругах, лидер партии «Движение новых сил» остается в палаточном лагере у стен Верховной рады, несмотря на недомогание.

    Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Рады

    Ранее украинский политолог Максим Яли озвучил мнение, что украинский президент Петр Порошенко трижды пытался реанимировать политическую карьеру губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, ранее правоохранительные органы Украины задержали Саакашвили в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, однако позже он освободился.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #саакашвили #рада #палаточный лагерь
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