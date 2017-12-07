Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Рады

Киев, 7 декабря. Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заболел в палаточном лагере у стен Верховной рады, сообщили сторонники бывшего президента Грузии.

В украинские СМИ просочилась информация о том, что оппозиционный на Украине политик Саакашвили заболел. Как сообщают источники в приближенных к нему кругах, лидер партии «Движение новых сил» остается в палаточном лагере у стен Верховной рады, несмотря на недомогание.

Ранее украинский политолог Максим Яли озвучил мнение, что украинский президент Петр Порошенко трижды пытался реанимировать политическую карьеру губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, ранее правоохранительные органы Украины задержали Саакашвили в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, однако позже он освободился.