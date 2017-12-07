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Общество
Теневой бизнес и угроза для пассажиров: как BlaBlaCar обратил на себя внимание РКН
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    Теневой бизнес и угроза для пассажиров: как BlaBlaCar обратил на себя внимание РКН

    14:17  7 Декабря 2017
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    Теневой бизнес и угроза для пассажиров: как BlaBlaCar обратил на себя внимание РКН

    Крайне популярный на территории Российской Федерации онлайн-сервис так называемого райдшеринга (совместное использование частного автомобиля) BlaBlaCar оказался в центре внимания. Тимашевский районный суд Краснодарского края удовлетворил требование прокуратуры, заявившей о необходимости признать информацию, которая содержится на сайте компании, запрещенной к распространению в России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как отмечают на сайте Роскомнадзора, претензии к BlaBlaCar предъявляют и прокуратора, и пользователи сервиса. Так в чем заключается главная проблема? Сайт предоставляет информационные услуги лицам, которые за деньги осуществляют перевозку пассажиров или багажа. Многие не имеют на эту деятельность никакого разрешения. Важнейший момент: по сути, нет никакого контроля — ни технического состояния автомобилей, ни медицинского освидетельствования таких водителей.

    Регуляция нужна

    Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что, безусловно, сервисы райдшеринга, популярные во множестве стран мира, должны активно развиваться в нашей стране. Так что ситуация, когда BlaBlaCar находится под угрозой блокировки, не может не расстраивать.

    «В то же время попытка представить действия прокуратуры как бюрократический произвол или игру в пользу легальных перевозчиков не заслуживает поддержки. Нелегальные перевозчики, «бомбилы» — серьезная проблема, ведь под угрозой безопасность пассажиров, да и всех участников дорожного движения. На фейковые аккаунты и предложения «бомбил» часто жалуются сами пользователи. Кроме того, это серьезный теневой бизнес и зачастую с немалой криминальной составляющей. Наверное, все мы помним, как еще недавно «бомбилы» оккупировали площади у городских вокзалов, автовокзалов, аэропортов, не давая возможности работать легальным таксистам и мешая парковаться остальным гражданам», — пояснил эксперт.

    Теневой бизнес и угроза для пассажиров: как BlaBlaCar обратил на себя внимание РКН

    Сегодня таким же образом, отметил аналитик, теневые перевозчики оккупируют ресурсы, подобные BlaBlaCar, создавая фейковые аккаунты, мешая добросовестным пользователям их услуг, не преследующим коммерческих целей, находить попутчиков. В сущности, это, прежде всего, проблема самого ресурса, и он в первую очередь должен быть заинтересован в ее решении.

    «Хочется надеяться, что, в общем-то, вполне обоснованные претензии прокуратуры стимулируют поиск способов ограничить предложения нелегальных коммерсантов, и Роскомнадзору не понадобится применять меры по блокировке сайта», — резюмировал эксперт.

    Аналитик Владимир Рябов прокомментировал ФАН ситуацию с BlaBlaCar.

    «Думаю, никто не собирается закрывать этот сервис. Но при этом водители (по сути бизнесмены, предоставляющие услуги по перевозке) почти всегда в рамках данного сервиса не имеют лицензии или разрешения. Соответственно, в сам принцип сервиса заложены риски. Впрочем, как и на любую другую услугу «на доверии», — рассказал Владимир Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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