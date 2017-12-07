Теневой бизнес и угроза для пассажиров: как BlaBlaCar обратил на себя внимание РКН

Крайне популярный на территории Российской Федерации онлайн-сервис так называемого райдшеринга (совместное использование частного автомобиля) BlaBlaCar оказался в центре внимания. Тимашевский районный суд Краснодарского края удовлетворил требование прокуратуры, заявившей о необходимости признать информацию, которая содержится на сайте компании, запрещенной к распространению в России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечают на сайте Роскомнадзора, претензии к BlaBlaCar предъявляют и прокуратора, и пользователи сервиса. Так в чем заключается главная проблема? Сайт предоставляет информационные услуги лицам, которые за деньги осуществляют перевозку пассажиров или багажа. Многие не имеют на эту деятельность никакого разрешения. Важнейший момент: по сути, нет никакого контроля — ни технического состояния автомобилей, ни медицинского освидетельствования таких водителей.

Регуляция нужна

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что, безусловно, сервисы райдшеринга, популярные во множестве стран мира, должны активно развиваться в нашей стране. Так что ситуация, когда BlaBlaCar находится под угрозой блокировки, не может не расстраивать.

«В то же время попытка представить действия прокуратуры как бюрократический произвол или игру в пользу легальных перевозчиков не заслуживает поддержки. Нелегальные перевозчики, «бомбилы» — серьезная проблема, ведь под угрозой безопасность пассажиров, да и всех участников дорожного движения. На фейковые аккаунты и предложения «бомбил» часто жалуются сами пользователи. Кроме того, это серьезный теневой бизнес и зачастую с немалой криминальной составляющей. Наверное, все мы помним, как еще недавно «бомбилы» оккупировали площади у городских вокзалов, автовокзалов, аэропортов, не давая возможности работать легальным таксистам и мешая парковаться остальным гражданам», — пояснил эксперт.

Сегодня таким же образом, отметил аналитик, теневые перевозчики оккупируют ресурсы, подобные BlaBlaCar, создавая фейковые аккаунты, мешая добросовестным пользователям их услуг, не преследующим коммерческих целей, находить попутчиков. В сущности, это, прежде всего, проблема самого ресурса, и он в первую очередь должен быть заинтересован в ее решении.

«Хочется надеяться, что, в общем-то, вполне обоснованные претензии прокуратуры стимулируют поиск способов ограничить предложения нелегальных коммерсантов, и Роскомнадзору не понадобится применять меры по блокировке сайта», — резюмировал эксперт.

Аналитик Владимир Рябов прокомментировал ФАН ситуацию с BlaBlaCar.