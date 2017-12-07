Ракетоносцы ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Тихим океаном

Москва, 7 декабря. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами в южной части Тихого океана.

Военное ведомство России сообщило, что два стратегических ракетоносца совершили многочасовой полет над акваторией Тихого океана. Вылет самолетом состоялся с индонезийского аэродрома Биак.

В Минобороны РФ подчеркнули, что патрулирование продолжалось свыше восьми часов, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики прибыли в Индонезию в рамках официального визита.