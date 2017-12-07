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Ракетоносцы ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Тихим океаном
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    Ракетоносцы ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Тихим океаном

    14:06  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  07 Декабря 2017
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    Ракетоносцы ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Тихим океаном

    Москва, 7 декабря. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами в южной части Тихого океана.

    Военное ведомство России сообщило, что два стратегических ракетоносца совершили многочасовой полет над акваторией Тихого океана. Вылет самолетом состоялся с индонезийского аэродрома Биак.

    В Минобороны РФ подчеркнули, что патрулирование продолжалось свыше восьми часов, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.

    Ранее сообщалось, что бомбардировщики прибыли в Индонезию в рамках официального визита.

    Ракетоносцы ВКС РФ провели воздушное патрулирование над Тихим океаном

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #ту-95мс #ракетоносец #патрулирование
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