Порошенко трижды пытался реанимировать политическую карьеру Саакашвили — украинский политолог

Украинский политолог Максим Яли считает, что президент Украины Петр Порошенко трижды пытался реанимировать политическую карьеру экс-президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Такое заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

«Первый раз он [Порошенко] реанимировал политическую карьеру, когда пригласил Саакашвили на Украину [на пост губернатора Одесской области]. Второй раз реанимировал, когда попытался его задержать силовым путем во время прорыва границ. И вот это третий, как раз [попытка задержать политика прямо в собственной квартире] <…> Еще три-четыре дня назад еще не было результата, не было поддержки. Но потом уже, проанализировав ситуацию, послушав записи, я понял, что со стороны Порошенко это была попытка отвлечь внимание от удара по независимому правоохранительному органу —НАБУ», — заявил Яли.

Политолог напомнил, что против «наезда» властей Киева на НАБУ высказались уже в США, Евросоюзе, а также в Международном валютном фонде.

«Порошенко проиграл в любом случае, потому что это огромный имиджевый удар для него на Западе», — заключил Яли.

О том, как ослабление давления ЕС и США на Киев привело к войне НАБУ и Генпрокуратуры Украины, — в материале Федерального агентства новостей.