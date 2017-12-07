Сегодня в Сети: важнейшие заявления Путина и Трампа, несчастливая семерка для «Спартака»

Сегодня в Интернете, 7 декабря. Две важнейшие политические новости — Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах; Дональд Трамп приказал перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, признав этот город сторицей Израиля. Владимир Путин поддержал российских спортсменов, которые хотят выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным статусом, хотя есть и те, кто предлагает бойкотировать Игры в знак протеста против запрета МОК российского флага. Несчастливая семерка — «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю» в последнем матче Лиги чемпионов.

Владимир Путин идет на выборы

Действующий президент РФ Владимир Путин впервые заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Заявление прозвучало в ходе встречи с сотрудниками и ветеранами предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Отличная новость!» — прокомментировал видеозапись в YouTube BlackSky.

«Путин — лидер мира: в соцсетях одобрили выдвижение Путина в президенты», — приводит мнение россиян телеканал «Царьград».

Путин - лидер мира: В соцсетях одобрили выдвижение Путина в президенты https://t.co/3GctTMwa95 pic.twitter.com/qrpoAQNWvW — Телеканал Царьград (@tsargradtv) December 6, 2017

Дональд Трамп сделал громкое заявление по Иерусалиму

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сделанное им накануне заявление для прессы, что он признает столицей Израиля Иерусалим, и что через некоторое время туда будет перенесено американское посольство. Заявление Трампа вызвало резкие протесты арабского мира, а лидеры Палестинской автономии пригрозили Израилю новой интифадой.

I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem... pic.twitter.com/YwgWmT0O8m — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2017

”I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem”, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. («Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Я также направляю в госдепартамент предписание начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим»).

Путин поддержал российских спортсменов, желающих выступить на ОИ-2018

Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее многие политики, общественные деятели и блогеры высказались за бойкот Олимпиады из-за дискриминационного по отношению к РФ решения исполкома МОК.

«На Олимпиаду-2018 надо ехать с красным флагом, вручив его как памятный сувенир нашим спортсменам», — предлагает обозреватель «Комсомольской правды».

На Олимпиаду 2018 надо ехать с красным флагом, вручив его как памятный сувенир нашим спортсменам - предлагает наш обозреватель @gamov1 https://t.co/eiS2CPoLIF pic.twitter.com/D6g7MUHqFI — Комсомольская правда (@kpru) December 7, 2017

«Так как билеты на Олимпиаду не продаются совсем, Сеул призвал российских спортсменов выступить на ОИ-2018», — сообщает Twitter Кремлевская.

Так как билеты на Олимпиаду не продаются совсем, Сеул призвал российских спортсменов выступить на ОИ-2018 — Кремлёвская (@znaetymka) December 7, 2017

«Надо провести свою Олимпиаду! И игнорировать корейскую. Пора основать справедливый олимпийский комитет!» — считает пользователь с ником Solar BMW.

Надо Провести свою Олимпиаду! И игнорировать корейскую.

Пора основать справедливый олимпийский комитет!!! — Solar BMW Riga LV (@olegm12) December 7, 2017

«Мы ничего не боимся»: сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан», — иронизирует по поводу метаний американцев блогер с ником Дмитрий Стратулат.