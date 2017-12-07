Сегодня в Сети: важнейшие заявления Путина и Трампа, несчастливая семерка для «Спартака»
Сегодня в Интернете, 7 декабря. Две важнейшие политические новости — Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах; Дональд Трамп приказал перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, признав этот город сторицей Израиля. Владимир Путин поддержал российских спортсменов, которые хотят выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным статусом, хотя есть и те, кто предлагает бойкотировать Игры в знак протеста против запрета МОК российского флага. Несчастливая семерка — «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю» в последнем матче Лиги чемпионов.
Владимир Путин идет на выборы
Действующий президент РФ Владимир Путин впервые заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Заявление прозвучало в ходе встречи с сотрудниками и ветеранами предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде.
«Отличная новость!» — прокомментировал видеозапись в YouTube BlackSky.
«Путин — лидер мира: в соцсетях одобрили выдвижение Путина в президенты», — приводит мнение россиян телеканал «Царьград».
Путин - лидер мира: В соцсетях одобрили выдвижение Путина в президенты https://t.co/3GctTMwa95 pic.twitter.com/qrpoAQNWvW— Телеканал Царьград (@tsargradtv) December 6, 2017
Дональд Трамп сделал громкое заявление по Иерусалиму
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сделанное им накануне заявление для прессы, что он признает столицей Израиля Иерусалим, и что через некоторое время туда будет перенесено американское посольство. Заявление Трампа вызвало резкие протесты арабского мира, а лидеры Палестинской автономии пригрозили Израилю новой интифадой.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem... pic.twitter.com/YwgWmT0O8m— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2017
”I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem”, — написал Дональд Трамп в своем Twitter.
(«Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Я также направляю в госдепартамент предписание начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим»).
Путин поддержал российских спортсменов, желающих выступить на ОИ-2018
Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее многие политики, общественные деятели и блогеры высказались за бойкот Олимпиады из-за дискриминационного по отношению к РФ решения исполкома МОК.
«На Олимпиаду-2018 надо ехать с красным флагом, вручив его как памятный сувенир нашим спортсменам», — предлагает обозреватель «Комсомольской правды».
На Олимпиаду 2018 надо ехать с красным флагом, вручив его как памятный сувенир нашим спортсменам - предлагает наш обозреватель @gamov1 https://t.co/eiS2CPoLIF pic.twitter.com/D6g7MUHqFI— Комсомольская правда (@kpru) December 7, 2017
«Так как билеты на Олимпиаду не продаются совсем, Сеул призвал российских спортсменов выступить на ОИ-2018», — сообщает Twitter Кремлевская.
Так как билеты на Олимпиаду не продаются совсем, Сеул призвал российских спортсменов выступить на ОИ-2018— Кремлёвская (@znaetymka) December 7, 2017
«Надо провести свою Олимпиаду! И игнорировать корейскую. Пора основать справедливый олимпийский комитет!» — считает пользователь с ником Solar BMW.
Надо Провести свою Олимпиаду! И игнорировать корейскую.— Solar BMW Riga LV (@olegm12) December 7, 2017
Пора основать справедливый олимпийский комитет!!!
«Мы ничего не боимся»: сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан», — иронизирует по поводу метаний американцев блогер с ником Дмитрий Стратулат.
«Мы ничего не боимся»: сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан https://t.co/CYdaNXBVOC pic.twitter.com/fhlh9n6iOT— Дмитрий Стратулат (@Dmitriy62248938) December 7, 2017
Несчастливая семерка для «Спартака»
В последнем матче Лиги чемпионов московский «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю». «Сухой» проигрыш 0:7 стал самым крупным поражением для красно-белых.
В последнем матче ЛЧ Спартак крупно проиграл Ливерпулю . Это поражение стало самым крупным для красно-белых . #ЛиверпульСпартак #Спартак #СпартакМосква #Лч #поражение pic.twitter.com/6KIeYO18D9— Алексей (@alexey_nikon) December 7, 2017
#ЛиверпульСпартак No comments pic.twitter.com/twcPatP02g— Zev (@ElenaZev) December 6, 2017
«Когда я говорил, что семь — мое самое любимое число, я вообще-то не это имел в виду», — ионизирует по этому поводу Evlamiy Petrov.
Я когда говорил, что 7 мое самое любимое число, я вообще не это имел ввиду ???? #ЛиверпульСпартак— Evlamiy Petrov (@EvlampiyPetrov) December 7, 2017
«На сколько ты расстроен из-за «Спартака» по шкале от нуля до десяти? — На семь», — приводит интернет-шутку блогер с ником Анастейша.
- на сколько ты расстроен из-за спартака по шкале от 0 до 10?— анастейша (@tvojuchitel) December 7, 2017
- на 7 #Ливерпульспартак
««Спартак» вне подозрений (относительно примирения допинга)», — «говорит» на смешной картинке президент МОК Томас Бах. Картинку публикует блогер с ником Kotova_Tanya.
#ливерпульспартак pic.twitter.com/2eebXDaAAx— Kotova_Tanya (@Kotova_Tanyaa) December 7, 2017