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Общество
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Сегодня в Сети: важнейшие заявления Путина и Трампа, несчастливая семерка для «Спартака»
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    Сегодня в Сети: важнейшие заявления Путина и Трампа, несчастливая семерка для «Спартака»

    14:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  07 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: важнейшие заявления Путина и Трампа, несчастливая семерка для «Спартака»

    Сегодня в Интернете, 7 декабря. Две важнейшие политические новости — Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах; Дональд Трамп приказал перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, признав этот город сторицей Израиля. Владимир Путин поддержал российских спортсменов, которые хотят выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным статусом, хотя есть и те, кто предлагает бойкотировать Игры в знак протеста против запрета МОК российского флага. Несчастливая семерка — «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю» в последнем матче Лиги чемпионов.

    Владимир Путин идет на выборы

    Действующий президент РФ Владимир Путин впервые заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Заявление прозвучало в ходе встречи с сотрудниками и ветеранами предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде.

    «Отличная новость!» — прокомментировал видеозапись в YouTube BlackSky.

    «Путин — лидер мира: в соцсетях одобрили выдвижение Путина в президенты», — приводит мнение россиян телеканал «Царьград».

    Дональд Трамп сделал громкое заявление по Иерусалиму

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сделанное им накануне заявление для прессы, что он признает столицей Израиля Иерусалим, и что через некоторое время туда будет перенесено американское посольство. Заявление Трампа вызвало резкие протесты арабского мира, а лидеры Палестинской автономии пригрозили Израилю новой интифадой.

    ”I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem”, — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

    («Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Я также направляю в госдепартамент предписание начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим»).

    Президент США Дональд Трамп в Иерусалиме

    Путин поддержал российских спортсменов, желающих выступить на ОИ-2018

    Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Владимир Путин беседует с волонтером

    Ранее многие политики, общественные деятели и блогеры высказались за бойкот Олимпиады из-за дискриминационного по отношению к РФ решения исполкома МОК.

    «На Олимпиаду-2018 надо ехать с красным флагом, вручив его как памятный сувенир нашим спортсменам», — предлагает обозреватель «Комсомольской правды».

    «Так как билеты на Олимпиаду не продаются совсем, Сеул призвал российских спортсменов выступить на ОИ-2018», — сообщает Twitter Кремлевская.

    «Надо провести свою Олимпиаду! И игнорировать корейскую. Пора основать справедливый олимпийский комитет!» — считает пользователь с ником Solar BMW.

    «Мы ничего не боимся»: сборная США может не поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан», — иронизирует по поводу метаний американцев блогер с ником Дмитрий Стратулат.

    Несчастливая семерка для «Спартака»

    В последнем матче Лиги чемпионов московский «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю». «Сухой» проигрыш 0:7 стал самым крупным поражением для красно-белых.

    «Когда я говорил, что семь — мое самое любимое число, я вообще-то не это имел в виду», — ионизирует по этому поводу Evlamiy Petrov.

    «На сколько ты расстроен из-за «Спартака» по шкале от нуля до десяти? — На семь», — приводит интернет-шутку блогер с ником Анастейша.

    ««Спартак» вне подозрений (относительно примирения допинга)», — «говорит» на смешной картинке президент МОК Томас Бах. Картинку публикует блогер с ником Kotova_Tanya.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #трамп #израиль #спартак #ливерпуль #олимпиада-2018 #иерусалим #выборы-2018
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