Петербургские водители назвали ежегодные затраты на свои авто

Санкт-Петербург, 7 декабря. Жители Петербурга назвали ежегодные расходы на содержание своих автомобилей. Согласно данным опроса, около 33% владельцев автомобилей в Петербурге тратят на обслуживание своих транспортных средств порядка 50 тысяч рублей в год.

«21% опрошенных сообщили, что их расходы на собственные автомобили в год составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Суммарные затраты на машины в пределах 150-200 тысяч рублей в течение года характерны для 9% петербургских автовладельцев», — сообщает результаты опроса онлайн-автодилер Carmart.

Около 27% участников опроса предпочли не раскрывать расходы на собственные автомобили. В ходе опроса респонденты учитывали затраты на топливо, страхование, транспортный налог, а также расходы на ремонт.

Ранее стало известно, что из 3,75 миллионов легковых автомобилей в Москве 3,1 миллиона - иномарки. При этом 1,13 миллиона иномарок были произведены в России, передает «Вечерняя Москва».