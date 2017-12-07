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Петербургские водители назвали ежегодные затраты на свои авто
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    Петербургские водители назвали ежегодные затраты на свои авто

    13:53  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  07 Декабря 2017
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    Петербургские водители назвали ежегодные затраты на свои авто

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Жители Петербурга назвали ежегодные расходы на содержание своих автомобилей. Согласно данным опроса, около 33% владельцев автомобилей в Петербурге тратят на обслуживание своих транспортных средств порядка 50 тысяч рублей в год.

    «21% опрошенных сообщили, что их расходы на собственные автомобили в год составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Суммарные затраты на машины в пределах 150-200 тысяч рублей в течение года характерны для 9% петербургских автовладельцев», — сообщает результаты опроса онлайн-автодилер Carmart.

    Около 27% участников опроса предпочли не раскрывать расходы на собственные автомобили. В ходе опроса респонденты учитывали затраты на топливо, страхование, транспортный налог, а также расходы на ремонт.

    Ранее стало известно, что  из 3,75 миллионов легковых автомобилей в Москве 3,1 миллиона - иномарки. При этом 1,13 миллиона иномарок были произведены в России, передает «Вечерняя Москва».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #петербург #автомобили #затраты
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