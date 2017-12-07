Первый канал решил избавиться от шоу «Бабий бунт» с Бузовой

Москва, 7 декабря. Шоу «Бабий бунт», одной из ведущих которой является Ольга Бузова, могут закрыть. Программа уже пропала из сетки вещания, а до этого на официальных страницах шоу в соцсетях сообщили о переносе времени выхода передачи в эфир.

Кроме того, 11 декабря вместо «Бабьего бунта» Первый канал собирается показать выпуск программы «Время покажет». Причины таких изменений пока не уточняются, однако, как сообщили источники журнала StarHit, «Бабий бунт» могут закрыть.

Пока Первый канал официально не заявлял о планах закрыть шоу с Ольгой Бузовой.

Напомним, ранее ростовский блогер Вадим Манукян разместил в Сети петицию с требованием убрать из эфира федеральных телеканалов ряд светских личностей, в частности, Ольгу Бузову.