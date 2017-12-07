Климкин потребовал у ОБСЕ ужесточения антироссийских санкций

Вена, 7 декабря. В ходе заседания Совета министров ОБСЕ глава МИД Украины Павел Климкин потребовал введения новых санкций в отношении России из-за «нарушений прав человека в Крыму». Об этом сообщила на своей странице Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Каждый случая нарушения прав человека в Крыму должен быть поводом для новых санкций», — заявил Климкин.

В ходе своего выступления Климкин заявил, что ОБСЕ должна вводить персональные санкции против россиян в качестве важнейшего инструмента давления на Российскую Федерацию.

Напомним, сегодня в Вене началось 24-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принимает участие в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отметим, что после того, как в 2014 году Крым присоединился к России по итогам референдума новые киевские власти и националистические группировки использовали все средства для того, чтобы ухудшить жизнь простых людей на полуострове, блокировав торговлю, проезд, подачу воды и электроэнергии на полуостров. Противоправные действия украинской стороны против крымчан не встретили осуждения на Западе.