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Общество
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Политика
Климкин потребовал у ОБСЕ ужесточения антироссийских санкций
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    Климкин потребовал у ОБСЕ ужесточения антироссийских санкций

    13:56  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:56  07 Декабря 2017
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    Климкин потребовал у ОБСЕ ужесточения антироссийских санкций

    Вена, 7 декабря. В ходе заседания Совета министров ОБСЕ глава МИД Украины Павел Климкин потребовал введения новых санкций в отношении России из-за «нарушений прав человека в Крыму». Об этом сообщила на своей странице Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

    «Каждый случая нарушения прав человека в Крыму должен быть поводом для новых санкций», — заявил Климкин.

    В ходе своего выступления Климкин заявил, что ОБСЕ должна вводить персональные санкции против россиян в качестве важнейшего инструмента давления на Российскую Федерацию.

    Напомним, сегодня в Вене началось 24-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принимает участие в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Отметим, что после того, как в 2014 году Крым присоединился к России по итогам референдума новые киевские власти и националистические группировки использовали все средства для того, чтобы ухудшить жизнь простых людей на полуострове, блокировав торговлю, проезд, подачу воды и электроэнергии на полуостров. Противоправные действия украинской стороны против крымчан не встретили осуждения на Западе.

    Автор: Валентин Меликов
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    #климкин
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