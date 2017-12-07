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Общество
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Украина
Голая активистка Femen с веслом призвала «Михо» и «Петю» грести с Украины
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    Голая активистка Femen с веслом призвала «Михо» и «Петю» грести с Украины

    14:16  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:16  07 Декабря 2017
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    Голая активистка Femen с веслом призвала «Михо» и «Петю» грести с Украины

    Киев, 7 декабря. Голая активистка Femen провела акцию протеста против Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которой полностью разделась на «Михомайдане» у стен Верховной рады в Киеве.

    Из одежды на девушке была только шапочка для купания, а в руках она держала весло. В таком виде она выскочила на главную сцену, установленную в палаточном городке, и начала свистеть в свисток.

    Тело активистки украшали надписи: на правой груди было написано  «Петя», на другой — «Михо», а на животе – нецензурное пожелание «грести подальше». Как отмечает местное издание «Страна», последнюю фразу она  несколько раз прокричала, потребовав также «оставить народ в покое».

    Очевидцы акции заявили, что все-таки она разделась неполностью и на ней было надето белье телесного цвета.  Активистку увели со сцены двое молодых людей. Они толкали девушку, но она не растерялась и ударила одного из них веслом.

    Когда женщина оделась, ее задержали полицейские. Во время задержания она продолжила кричать пожелание «грести подальше».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #михомайдан
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