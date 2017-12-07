Голая активистка Femen с веслом призвала «Михо» и «Петю» грести с Украины

Киев, 7 декабря. Голая активистка Femen провела акцию протеста против Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которой полностью разделась на «Михомайдане» у стен Верховной рады в Киеве.

Из одежды на девушке была только шапочка для купания, а в руках она держала весло. В таком виде она выскочила на главную сцену, установленную в палаточном городке, и начала свистеть в свисток.

Тело активистки украшали надписи: на правой груди было написано «Петя», на другой — «Михо», а на животе – нецензурное пожелание «грести подальше». Как отмечает местное издание «Страна», последнюю фразу она несколько раз прокричала, потребовав также «оставить народ в покое».

Очевидцы акции заявили, что все-таки она разделась неполностью и на ней было надето белье телесного цвета. Активистку увели со сцены двое молодых людей. Они толкали девушку, но она не растерялась и ударила одного из них веслом.

Когда женщина оделась, ее задержали полицейские. Во время задержания она продолжила кричать пожелание «грести подальше».