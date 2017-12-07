Азаров указал на симптом начавшейся смены власти в Киеве

Киев, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что устроенные Михаилом Саакашвили беспорядки в Киеве — «симптом начавшейся смены власти в стране».

События на Украине «указывает на то, что общество приходит в движение», считает украинский политик Николай Азаров. Бывший глава правительства добавил, что большинство политиков и простых граждан негативно относятся к президенту Петру Порошенко. «Устроенные Саакашвили беспорядки в Киеве — симптом начавшейся смены власти в стране», — написал экс-премьер на странице в Facebook.

«Сейчас идет торг, каким образом будет создана переходная администрация, а «Михомайдан» ассистирует этому процессу», — сказал Азаров в эфире НТВ.

По его мнению, Киев готов пойти на что угодно, чтобы удержать власть. В пример этому Азаров привел «наскоро состряпанную фейковую историю про Курченко». Он назвал очевидным тот факт, что украинские власти готовы предпринять жесткие меры.

«Действующая администрация готова пойти на что угодно — на любые провокации и фальсификации, чтобы сохранить свою власть», — подчеркнул политик.

Ранее СБУ задержала грузино-украинского политика Михаила Саакашвили, однако его сторонники отбили экс-президента Грузии у спецслужб. Затем лидер «Движения новых сил» организовал палаточный лагерь у стен Рады, призывая к импичменту Петра Порошенко.