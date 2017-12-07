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Нужно выработать меры доверия в сфере кибербезопасности — Лавров
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    Нужно выработать меры доверия в сфере кибербезопасности — Лавров

    13:50  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:50  07 Декабря 2017
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    Нужно выработать меры доверия в сфере кибербезопасности — Лавров

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил мировому сообществу выработать конкретные меры доверия в сфере кибербезопасности.

    По словам дипломата, необходимо ответственное поведение стран в информационном пространстве, которое некоторые злоумышленники используют в противоправных целях.

    «Призываем сосредоточиться на разработке и выполнении конкретных дополнительных мер доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух голословными, без единого факта обвинениями», — отметил Лавров в своем выступлении на сессии совета министров иностранных дел государств — участников и наблюдателей ОБСЕ.

    Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что западные страны, которые обвиняют «российских хакеров» в причастности к атакам, пытаются решить некоторые из своих внутриполитических проблем.

    Автор: Алексей Громов
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    #лавров #мид #рф
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