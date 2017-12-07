Нужно выработать меры доверия в сфере кибербезопасности — Лавров

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил мировому сообществу выработать конкретные меры доверия в сфере кибербезопасности.

По словам дипломата, необходимо ответственное поведение стран в информационном пространстве, которое некоторые злоумышленники используют в противоправных целях.

«Призываем сосредоточиться на разработке и выполнении конкретных дополнительных мер доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух голословными, без единого факта обвинениями», — отметил Лавров в своем выступлении на сессии совета министров иностранных дел государств — участников и наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что западные страны, которые обвиняют «российских хакеров» в причастности к атакам, пытаются решить некоторые из своих внутриполитических проблем.