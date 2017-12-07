Дамаск: в районе Бейт Джинн уничтожен военный эмир «Джебхат ан-Нусры»

Дамаск, 7 декабря. Правительственные войска Сирии в ходе наступления в районе Голанских высот уничтожили одного из главарей «Джебхат ан-Нусры»1.

Сирийские военные источники сообщают, что в ходе штурма высоты Таль Мактул около населенного пункта Мугар Аль-Мир, захваченной боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), был ликвидирован один из высокопоставленных командиров формирования.

Боевик являлся военным эмиром группировки и отвечал за все силовые акции в данном регионе. Ранее сообщалось, что сейчас САА ведет штурм северного склона возвышенности Таль Мактул в районе Голан и стремится вытеснить исламистов в окруженный правительственными войсками Бейт Джинн.

1 Организация запрещена на территории РФ.