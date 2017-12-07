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Новости Сирии
Дамаск: в районе Бейт Джинн уничтожен военный эмир «Джебхат ан-Нусры»
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    Дамаск: в районе Бейт Джинн уничтожен военный эмир «Джебхат ан-Нусры»

    13:47  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  07 Декабря 2017
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    Дамаск: в районе Бейт Джинн уничтожен военный эмир «Джебхат ан-Нусры»

    Дамаск, 7 декабря. Правительственные войска Сирии в ходе наступления в районе Голанских высот уничтожили одного из главарей «Джебхат ан-Нусры»1.

    Сирийские военные источники сообщают, что в ходе штурма высоты Таль Мактул около населенного пункта Мугар Аль-Мир, захваченной боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), был ликвидирован один из высокопоставленных командиров формирования.

    Боевик являлся военным эмиром группировки и отвечал за все силовые акции в данном регионе. Ранее сообщалось, что сейчас САА ведет штурм северного склона возвышенности Таль Мактул в районе Голан и стремится вытеснить исламистов в окруженный правительственными войсками Бейт Джинн.

    Дамаск: в районе Бейт Джинн уничтожен военный эмир «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #голаны
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