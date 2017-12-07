Лавров раскритиковал ЕС за «невнятную» реакцию на украинский закон об образовании

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «крайне невнятной» реакцию Евросоюза на украинский закон об образовании, который дискриминирует иностранные языки.

Лавров во время пленарного заседания СМИД ОБСЕ в Вене обратил внимание иностранных партнеров на украинских закон об образовании, который нарушает «международные обязательства Киева в отношении языковых и образовательных прав». По мнению российского министра, реакция стран ЕС на этот шаг украинских властей является «крайне невнятной».

«Обращаю внимание и на абсолютную неприемлемость предпринимаемых попыток вывести из-под действия откровенно дискриминационного украинского закона языки Евросоюза», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.