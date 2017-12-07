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Общество
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Политика
Лавров раскритиковал ЕС за «невнятную» реакцию на украинский закон об образовании
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    Лавров раскритиковал ЕС за «невнятную» реакцию на украинский закон об образовании

    13:49  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  07 Декабря 2017
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    Лавров раскритиковал ЕС за «невнятную» реакцию на украинский закон об образовании

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «крайне невнятной» реакцию Евросоюза на украинский закон об образовании, который дискриминирует иностранные языки.

    Лавров во время пленарного заседания СМИД ОБСЕ в Вене обратил внимание иностранных партнеров на украинских закон об образовании, который нарушает «международные обязательства Киева в отношении языковых и образовательных прав». По мнению российского министра, реакция стран ЕС на этот шаг украинских властей является «крайне невнятной».

    «Обращаю внимание и на абсолютную неприемлемость предпринимаемых попыток вывести из-под действия откровенно дискриминационного украинского закона языки Евросоюза», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

    Лавров раскритиковал ЕС за «невнятную» реакцию на украинский закон об образовании

    «Надеюсь, все понимают постыдность потакания затеянной игры против русского языка, родного для миллионов граждан Украины», — заключил Лавров.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #евросоюз #украина #лавров #образование #закон #реакция
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