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Общество
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Политика
Иванов ответил на вопрос о главе избирательного штаба Путина
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    Иванов ответил на вопрос о главе избирательного штаба Путина

    14:00  7 Декабря 2017
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    Иванов ответил на вопрос о главе избирательного штаба Путина

    Москва, 7 декабря. Бывший глава администрации Кремля, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на вопрос о главе предвыборного штаба Владимира Путина.

    «Фамилии называть не могу, потому что не знаю просто. Это не мое дело. Это точно не я», — сказал Иванов в комментарии РИА Новости.

    Напомним, 6 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими легендарного Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

    Позже глава государства отметил, что пока не решил, кто возглавит его предвыборный штаб. 

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #путин #иванов #выборы-2018
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