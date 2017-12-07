Иванов ответил на вопрос о главе избирательного штаба Путина

Москва, 7 декабря. Бывший глава администрации Кремля, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на вопрос о главе предвыборного штаба Владимира Путина.

«Фамилии называть не могу, потому что не знаю просто. Это не мое дело. Это точно не я», — сказал Иванов в комментарии РИА Новости.

Напомним, 6 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими легендарного Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

Позже глава государства отметил, что пока не решил, кто возглавит его предвыборный штаб.