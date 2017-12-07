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Двух подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Новокузнецке
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    Двух подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Новокузнецке

    13:45  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  07 Декабря 2017
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    Двух подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Новокузнецке

    Кемерово, 7 декабря. Двух подростков, которые помогли полицейским задержать грабителя, наградили. Сотрудники правоохранительных органов Новокузнецка вручили молодым людям почетные грамоты, сладкие подарки и книги об истории органов внутренних дел. Кроме этого начальник штаба добровольных народных дружин Валерий Грядунов пригласил подростков вступить в дружину после достижения ими 18-летия.

    Подростки, увидев, как мужчина выбежал из подъезда дома с дамской сумкой, решили помочь женщине, которая пыталась догнать его. Подростки, узнав, что произошло, побежали за злоумышленником, они его нашли и удерживали до прибытия сотрудников полиции, сообщает «Газета Кемерова».

    Было установлено, что мужчина причастен еще к совершению двух аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области. Были возбуждены уголовные дела.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемерово #новокузнецк
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