Двух подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Новокузнецке

Кемерово, 7 декабря. Двух подростков, которые помогли полицейским задержать грабителя, наградили. Сотрудники правоохранительных органов Новокузнецка вручили молодым людям почетные грамоты, сладкие подарки и книги об истории органов внутренних дел. Кроме этого начальник штаба добровольных народных дружин Валерий Грядунов пригласил подростков вступить в дружину после достижения ими 18-летия.

Подростки, увидев, как мужчина выбежал из подъезда дома с дамской сумкой, решили помочь женщине, которая пыталась догнать его. Подростки, узнав, что произошло, побежали за злоумышленником, они его нашли и удерживали до прибытия сотрудников полиции, сообщает «Газета Кемерова».

Было установлено, что мужчина причастен еще к совершению двух аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области. Были возбуждены уголовные дела.