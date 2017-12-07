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Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби — эксперт
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    Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби — эксперт

    14:32  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:32  07 Декабря 2017
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    Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби — эксперт

    Признав Иерусалим столицей Израиля, президент США Дональд Трамп «взбаламутил и так неспокойный регион», считает телеведущий Артем Шейнин.В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали принятое Трампом решение относительно переноса в Иерусалим посольства Соединенных Штатов. По этому поводу страны-члены Совета Безопасности ООН созвали экстренное совещание, которое пройдет уже в эту пятницу.

    По словам телеведущего Артем Шейнина, «одним заявлением президент США снова взбаламутил и без того не самый спокойный в мире регион». Он попросил гостей студии прокомментировать поступок Трампа. Международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин считает, что Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби.

    «Трамп верен себе, — считает Максим Юсин. — Во время предвыборной кампании он обещал это сделать и сделал. У него особые отношения с Израилем. Кстати, у многих президентов тоже были эти особые отношения с Израилем, с еврейским лобби, особенно у демократов, которым оказывалась поддержка. Но Трамп оказался самым последовательным и довел свои предвыборные обещания и полунамеки до такого решения».

    Дональд Трамп «взбаламутил и так неспокойный регион»

    Фактически, своим поступком Трамп переманивает то самое еврейское лобби, годами спонсирующее и поддерживающее Демпартию США, на свою сторону. Телеведущая Екатерина Стриженова поинтересовалась: может быть, Трамп и свои обещания по России доведет когда-нибудь до конца?

    «А вот это едва ли, давайте будем реалистами, — говорит Юсин. — Что же касается Совбеза ООН, то восемь стран, в том числе ключевые союзники США, и четыре страны ЕС, потребовали экстренного созыва в пятницу. Но нас не было среди этих восьми. Это тот случай, когда Россия получила возможность со стороны наблюдать за чужим конфликтом и посмотреть, как Трамп, взбаламутив это, будет выстраивать обратно отношения с саудитами, с турками… Уже сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, что он возмущен этим решением. Он добавил, что обсудит его с президентом РФ Владимиром Путиным. Вот что интересно».

    Автор: Алиса Яковлева
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