Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби — эксперт

Признав Иерусалим столицей Израиля, президент США Дональд Трамп «взбаламутил и так неспокойный регион», считает телеведущий Артем Шейнин.В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали принятое Трампом решение относительно переноса в Иерусалим посольства Соединенных Штатов. По этому поводу страны-члены Совета Безопасности ООН созвали экстренное совещание, которое пройдет уже в эту пятницу.

По словам телеведущего Артем Шейнина, «одним заявлением президент США снова взбаламутил и без того не самый спокойный в мире регион». Он попросил гостей студии прокомментировать поступок Трампа. Международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Максим Юсин считает, что Трамп признал Иерусалим столицей США ради поддержки еврейского лобби.

«Трамп верен себе, — считает Максим Юсин. — Во время предвыборной кампании он обещал это сделать и сделал. У него особые отношения с Израилем. Кстати, у многих президентов тоже были эти особые отношения с Израилем, с еврейским лобби, особенно у демократов, которым оказывалась поддержка. Но Трамп оказался самым последовательным и довел свои предвыборные обещания и полунамеки до такого решения».

Фактически, своим поступком Трамп переманивает то самое еврейское лобби, годами спонсирующее и поддерживающее Демпартию США, на свою сторону. Телеведущая Екатерина Стриженова поинтересовалась: может быть, Трамп и свои обещания по России доведет когда-нибудь до конца?