Тиллерсон назвал условия отмены американских санкций против России

Вена, 7 декабря. Санкции США против России не будут отменены, пока не разрешится российско-украинский конфликт, и Москва не вернет Киеву контроль за Крымом. Об этом на конференции в Вене заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы никогда не согласимся с оккупацией Крыма. Санкции, которые США приняли из-за ситуации с полуостровом, не будут отменены до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над Крымом Украине», — приводит заявление Тиллерсона Reuters.

Американский госсекретарь добавил, что для отмены санкций США требуют от российской стороны строгого выполнения минских соглашений, а также полного ухода с территории Донбасса.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, Москва постоянно указывает на нарушения минских соглашений Киевом.

Есть в этом отношении и вопросы к Вашингтону — планы по поставке американского летального оружия для нужд ВСУ также, несомненно, идут вразрез с политикой мирного урегулирования, заявленной в минских договоренностях, много раз отмечали в Кремле.

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров в конце ноября, общаясь с итальянскими СМИ, напомнил, что тема принадлежности Крыма закрыта навсегда. Выбор жителей полуострова, отметил Лавров, был совершенно добровольным и единодушным, кроме того, он обеспечил им защиту от украинского кризиса.