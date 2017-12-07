Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России

Москва, 7 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с представителем КНР Ли Хуэем.

Военное ведомство России сообщило, что встреча с чрезвычайным и полномочным послом КНР Ли Хуэем была посвящена обсуждению взаимоотношения РФ и Китая. Стороны поделились мнениями о существующем состоянии взаимоотношений и дальнейших перспективах сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере.

Особое внимание в диалоге было уделено подготовке предстоящего визита в Москву заместителя председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковника Чжан Юся, отмечает департамент информации министерства обороны России.