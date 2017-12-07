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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России
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    Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России

    13:36  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:37  07 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России

    Москва, 7 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с представителем КНР Ли Хуэем.

    Военное ведомство России сообщило, что встреча с чрезвычайным и полномочным послом КНР Ли Хуэем была посвящена обсуждению взаимоотношения РФ и Китая. Стороны поделились мнениями о существующем состоянии взаимоотношений и дальнейших перспективах сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере.

    Особое внимание в диалоге было уделено подготовке предстоящего визита в Москву заместителя председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковника Чжан Юся, отмечает департамент информации министерства обороны России.

    Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России

    Заместитель Шойгу встретился с послом КНР в России

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #кнр #посол #александр фомин
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