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Звезда «Игры престолов» раскрыла сроки выхода восьмого сезона
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    Звезда «Игры престолов» раскрыла сроки выхода восьмого сезона

    13:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  07 Декабря 2017
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    Звезда «Игры престолов» раскрыла сроки выхода восьмого сезона

    Нью-Йорк, 7 декабря. Выход последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов», поставленного по книгам американского писателя Джорджа Мартина, состоится в 2019 году. Об этом сообщила одна из главных звезд сериала Софи Тернер, которая исполняет в «Игре престолов» роль Сансы Старк.

    «Игра престолов» выходит в 2019 году», — ответила актриса на вопрос о том, взволнована ли она по поводу предстоящей премьеры, пишет журнал Variety.

    По словам Софи Тернер, для которой роль Сансы Старк — одна из центральных в сериале — стала первой серьезной работой, играть с командой очень опытных актеров стало для нее «благословением и проклятием»; при этом она очень многому смогла научиться в ходе сотрудничества с другими актерами, например Эйданом Гилленом, который в роли Петира Бейлиша стал для нее наставником не только по сюжету сериала, но и на съемочной площадке.

    Звезда «Игры престолов» раскрыла сроки выхода восьмого сезона

    «Игра престолов» моя первая работа и я работаю с таким великолепным сценарием, с такими великолепными опытнейшими актерами, и с лучшей съемочной группой, — рассказала актриса. — Думаю, это делает тебя немного снобом».

    Ранее, напомним, было неизвестно, выйдет ли финальный сезон сериала в конце 2018 года или в 2019 году.

    Автор: Валентин Меликов
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