Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?
Спорт
iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018

    13:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  07 Декабря 2017
    87

    iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018

    Москва, 7 декабря. Российская марка люксовых смартфонов Caviar подарит iPhone X, декорированный изображением флага РФ и строками национального гимна, российским атлетам, которые победят на ОИ-2018 в Пхенчхане.

    Гаджет украсят камнями белого, синего и красного цветов. Известно, что цена телефона составляет 232 тысячи рублей. 

    В компании решили ответить на оглашенный накануне вердикт Международного олимпийского комитета относительно сборной России.

    iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018

    «Caviar представили iPhone X с дизайном в виде флага России, чтобы выразить свою поддержку спортсменам и заявить о том, что никто не сможет лишить нас нашего флага и нашего единства», — подчеркнули в компании.

    Так, флаг и гимн Российской Федерации в любом случае достигнут столицы Игр-2018, сообщает «Лента.ру»

    Напомним, МОК в минувший вторник, 5 декабря, отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде. Однако «чистые» атлеты смогут выступить на Играх в Республике Корея, но в нейтральном статусе. 

    iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018

    Ранее глава российского государства Владимир Путин назвал решение МОК политически мотивированным. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мок #допинг #iphone #спорт #пхенчхан #ои-2018 #олимпиада-2018 #caviar #игры-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть