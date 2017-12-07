iPhone X с флагом и гимном России отправят на Олимпиаду-2018

Москва, 7 декабря. Российская марка люксовых смартфонов Caviar подарит iPhone X, декорированный изображением флага РФ и строками национального гимна, российским атлетам, которые победят на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Гаджет украсят камнями белого, синего и красного цветов. Известно, что цена телефона составляет 232 тысячи рублей.

В компании решили ответить на оглашенный накануне вердикт Международного олимпийского комитета относительно сборной России.

«Caviar представили iPhone X с дизайном в виде флага России, чтобы выразить свою поддержку спортсменам и заявить о том, что никто не сможет лишить нас нашего флага и нашего единства», — подчеркнули в компании.

Так, флаг и гимн Российской Федерации в любом случае достигнут столицы Игр-2018, сообщает «Лента.ру».

Напомним, МОК в минувший вторник, 5 декабря, отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде. Однако «чистые» атлеты смогут выступить на Играх в Республике Корея, но в нейтральном статусе.

Ранее глава российского государства Владимир Путин назвал решение МОК политически мотивированным.

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