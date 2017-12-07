Экс-депутат Рады отреагировал на открытое в России уголовное дело против главы Минобороны Украины

Депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко прокомментировал Федеральному агентству новостей уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко за публичные призывы к терактам в российских городах. Летом этого года украинский политик в эфире телеканала «112 Украина» призывал подрывать автомобили в Москве и Таганроге. По российскому законодательству, иностранцы, не проживающие в России и совершившие преступление против нее за ее пределами, должны отвечать перед российским законом.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, следственные органы России приняли правильное решение, начав уголовное производство против Анатолия Гриценко, призывавшего украинцев совершать террористические акты против россиян.

«От таких подрывов автомобилей, к которым призывал Гриценко в эфире украинского телевидения, могут пострадать ни в чем не повинные люди. Чем он думал, непонятно. Но могу сказать, что Украина превращается в террористическую организацию. И рано или поздно люди, оправдывающие и поддерживающие терроризм, в том числе Гриценко, понесут справедливое наказание», — считает Алексей Журавко.

Собеседник ФАН уверен, что виновные понесут наказание, как только поменяется власть на Украине, а произойдет это, по его мнению, довольно скоро. При этом, напомним, в конце ноября Анатолий Гриценко, один из активных участников госпереворота, сравнивал нынешнюю Украину с «полицейским государством» и говорил, что ощущает на себе давление, «какого не было во времена режима Януковича», который был свергнут в том числе и с его участием.

«Эти политики настолько противоречивы. Они не могут поделить между собой лакомые куски. Среди них нет адекватных людей. Поэтому сегодня они говорят одно, завтра — другое, противоположное. И народ их не воспринимает всерьез. Но именно народ страдает от заявлений и действий украинских властей», — считает Алексей Журавко.

Бывший украинский парламентарий добавил также, что большая часть населения Украины — люди адекватные и способные критически мыслить.