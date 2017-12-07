Киевский политолог: Украина не переживет третьего Майдана

Украинский политолог Максим Яли в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» заявил о том, что его страна не переживет третьего Майдана. Эксперты в студии обсуждали так называемый «Михомайдан» — бессрочную протестную акцию, зачинщиком которой выступает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Ситуация вокруг фигуры политика резко обострилась во вторник: Генпрокуратура Украины совместно с СБУ попыталась задержать Саакашвили в его собственной квартире, но последний оказал сопротивление. После стычек со сторонниками бывшего губернатора Одессы его погрузили в спецавтомобиль, но протестующим удалось отбить своего лидера.

После этих событий Михаил Саакашвили стал еще активнее призывать своих сторонников бойкотировать власть и объявить «народный импичмент» действующему президенту Украины Петру Порошенко.

По мнению Яли, столкновения около дома Саакашвили напоминали «избиение студентов на Майдане» сотрудниками правоохранных органов 30 ноября 2013 года. Именно после этого началась наиболее ожесточенная фаза столкновений между радикалами и представителями государственной власти. Те события закончились госпереворотом на Украине.

«Третьего Майдана Украина, как государство, не переживет. Поэтому я в принципе выступаю против еще одного Майдана», — поделился своими мыслями Яли.

Напомним, акция напротив здания Верховной рады началась 13 октября 2017 года. Ранее Саакашвили удалось прорваться на Украину через границу с Польшей. Тогда пограничники не смогли его остановить.