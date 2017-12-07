Лавров: Москва обеспокоена попытками затянуть рассмотрение резолюции по миротворцам в Донбассе

Вена, 7 декабря. Россия обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил в четверг выступая на сессии 24-го заседания СМИД ОБСЕ глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вызывают глубокое беспокойство попытки «замотать» предметное рассмотрение российского проекта резолюции проекта безопасности о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей СММ в строгом соответствии с их мандатом», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Лавров также добавил, что взамен российского проекта резолюции предлагаются такие меры, которые можно сопоставить с введением в Донбасс оккупационной администрации «с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом безопасности ООН, и решить проблему силой».

Напомним, ранее помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков сообщал, что Россия будет настаивать на принятии своего проекта резолюции Совбеза ООН по миротворцам в Донбассе, напомнив международному сообществу об эффективности «русских идей».

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.