Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Трех детей из Хабаровска прооперировали в Южной Корее https://news.yandex.ru/yandsearch?
Украина
Украинская полиция отбила попытку Саакашвили прорваться в гостиницу «Киев» на помывку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинская полиция отбила попытку Саакашвили прорваться в гостиницу «Киев» на помывку

    13:23  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  07 Декабря 2017
    551

    Украинская полиция отбила попытку Саакашвили прорваться в гостиницу «Киев» на помывку
    Киев, 7 декабря. Опальный губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попытался прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы, чтобы помыться, но его не пустили. После провала он укрылся в палаточном городке у стен Верховной рады. Об инциденте сообщил депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

    Он напомнил, что Саакашвили находится в розыске, но полиция «не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития». При этом по его словам, Саакашвили окружил себя боевиками и его желание – «это пролить много крови, чтобы показать, что «нас бьют». 

    «Мы не дадим им таких вариантов. Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель «Киев», чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили», — сказал Геращенко в в эфире телеканала NewsOne.

    Геращенко уточнил, что сейчас экс-губернатор Одесской области находится в палаточном городке и не выходит из него.

    «Саакашвили будет отвечать за все свои преступления», — сказал он.

    В среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили вместе с соратниками захватил помещение в гостинице «Киев», в котором разместился комитет Рады, было возбуждено дело.

    Напомним, палаточный городок у стен Рады был разбит еще 17 октября. Участники бессрочной акции протеста которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу, а также принять закон о создании антикоррупционного суда. Соорганизаторами акции была среди прочих и партия «Движение новых сил» Саакашвили. 

    Сам бывший президент Грузии в минувший вторник был задержан на крыше дома в центре Киева. Задержание прошло в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. 

    Саакашвили посадили в синий микроавтобус, откуда сторонники политика силой отбили его, после чего направились к парламенту, где обосновались в палаточном лагере, требуя импичмента президента.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #саакашвили #беспорядки #гостиница #прорыв
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть