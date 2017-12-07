Украинская полиция отбила попытку Саакашвили прорваться в гостиницу «Киев» на помывку



Киев, 7 декабря. Опальный губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попытался прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы, чтобы помыться, но его не пустили. После провала он укрылся в палаточном городке у стен Верховной рады. Об инциденте сообщил депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

Он напомнил, что Саакашвили находится в розыске, но полиция «не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития». При этом по его словам, Саакашвили окружил себя боевиками и его желание – «это пролить много крови, чтобы показать, что «нас бьют».

«Мы не дадим им таких вариантов. Сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель «Киев», чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили», — сказал Геращенко в в эфире телеканала NewsOne.

Геращенко уточнил, что сейчас экс-губернатор Одесской области находится в палаточном городке и не выходит из него.

«Саакашвили будет отвечать за все свои преступления», — сказал он.

В среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили вместе с соратниками захватил помещение в гостинице «Киев», в котором разместился комитет Рады, было возбуждено дело.

Напомним, палаточный городок у стен Рады был разбит еще 17 октября. Участники бессрочной акции протеста которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу, а также принять закон о создании антикоррупционного суда. Соорганизаторами акции была среди прочих и партия «Движение новых сил» Саакашвили.

Сам бывший президент Грузии в минувший вторник был задержан на крыше дома в центре Киева. Задержание прошло в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Саакашвили посадили в синий микроавтобус, откуда сторонники политика силой отбили его, после чего направились к парламенту, где обосновались в палаточном лагере, требуя импичмента президента.

