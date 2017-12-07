Звезда «Реальных пацанов» раскритиковала МОК за отстранение спортсменов РФ

Москва, 7 декабря. Актриса комедийного сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив записала видеообращение, в котором прокомментировала решение МОК, запретившего спортсменам из РФ выступать на Олимпиаде под национальным флагом.

Актриса из Перми Марина Федункив, хорошо известная по комедийному сериалу «Реальные пацаны», прокомментировала отстранение россиян от Олимпиады в Пхенчхане.

«Я считаю,что наши спортсмены воспитывались не в безымянной стране, а в России! И должны выступать не под нейтральным флагом, а под нашим российским триколором и в честь наших героев должен звучать только наш гимн ! И неважно,кто там что намутил», — написала актриса в соцсети.

Только за первые сутки ролик посмотрели почти 800 тысяч подписчиков. Россияне поддержали мнение актрисы. Многие считают, что успехам Олимпийской сборной РФ завидуют и пытаются вывести из игры, пишет Ura.ru