Шойгу назвал сроки проведения «Недели национальной безопасности» в Москве

Москва, 7 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании оргкомитета рассказал о значимости «Недели национальной безопасности» для страны.

Шойгу подчеркнул, что первый Международный форум «Неделя национальной безопасности» посвящен повышению эффективности работы федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие российской индустрии безопасности. Это сложная и значимая работа, требующая усилий различных структур и ведомств, отметил министр обороны.

Международный форум пройдет с 21 по 26 августа следующего года на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Москве, сообщил глава военного ведомства России.