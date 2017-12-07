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Общество
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Спорт
Медведев напомнил о мерах по борьбе с допингом, принятых в России
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    Медведев напомнил о мерах по борьбе с допингом, принятых в России

    13:13  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  07 Декабря 2017
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    Медведев напомнил о мерах по борьбе с допингом, принятых в России

    Москва, 7 декабря. Россия открыто признает, что проблемы с допингом в российском спорте существовали. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    «Допинговые проблемы были в российском спорте, мы их открыто признали. Начали активную работу по устранению нарушений. Работа серьезная была развернута», — цитирует РИА Новости Медведева. 

    Глава правительства России напомнил, что российские власти инициировали создание специальной общественной независимой антидопинговой комиссии. Медведев подчеркнул, что был также определен комплекс особых мер, названный Национальным планом по борьбе с допингом в российском спорте.

    Напомним, международный олимпийский комитет ранее дисквалифицировал олимпийский комитет России. Таким образом российским спортсменам было запрещено принимать участие в Олимпиаде в Пхенчане под российским флагом. Кроме того, решением МОК бывший министр спорта РФ, а ныне вице-премьер Виталий Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

    В Кремле, комментируя решение МОК, призвали не поддаваться эмоциям и сделать правильные выводы.  

    Автор: Федор Веснин
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    #медведев #мок #допинг #олимпиада
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