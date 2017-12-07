Медведев объявил вердикт МОК попыткой повлиять на россиян перед выборами

Москва, 7 декабря. Решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане имеет политическую подоплеку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, и не случайно было принято незадолго до президентских выборов в России. По мнению Медведева, решение нацелено на формирование настроения в российском обществе.

«Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента, цель ее – создать соответствующее настроение в обществе», — объявил Медведев.

По словам премьер-министра, «за рубежом прекрасно понимают, какое огромное значение наши граждане придают спорту высоких достижений». Каждая Олимпиада становится большим событием для россиян — и удар по олимпийскому престижу России является также ударом по престижу российских властей.

Напомним, «Свободная пресса» сообщала о том, что после дисквалификации российского Олимпийского комитета МОК может лишиться нескольких миллиардов долларов — эксперт из университета имени Лесгафта отметил, что спонсоры российских спортсменов не станут выступать против российских олимпийцев.