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Общество
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Политика
Медведев объявил вердикт МОК попыткой повлиять на россиян перед выборами
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    Медведев объявил вердикт МОК попыткой повлиять на россиян перед выборами

    13:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  07 Декабря 2017
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    Медведев объявил вердикт МОК попыткой повлиять на россиян перед выборами

    Москва, 7 декабря. Решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане имеет политическую подоплеку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, и не случайно было принято незадолго до президентских выборов в России. По мнению Медведева, решение нацелено на формирование настроения в российском обществе.

    «Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента, цель ее – создать соответствующее настроение в обществе»,  — объявил Медведев.

    Медведев объявил вердикт МОК попыткой повлиять на россиян перед выборами

    По словам премьер-министра, «за рубежом прекрасно понимают, какое огромное значение наши граждане придают спорту высоких достижений». Каждая Олимпиада становится большим событием для россиян — и удар по олимпийскому престижу России является также ударом по престижу российских властей.

    Напомним, «Свободная пресса» сообщала о том, что после дисквалификации российского Олимпийского комитета МОК может лишиться нескольких миллиардов долларов — эксперт из университета имени Лесгафта отметил, что спонсоры российских спортсменов не станут выступать против российских олимпийцев.

    Автор: Валентин Меликов
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    #медведев #выборы-2018
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