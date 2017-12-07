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Политика
Медведев призвал кабмин работать максимально слаженно в преддверии выборов
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    Медведев призвал кабмин работать максимально слаженно в преддверии выборов

    13:21  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  07 Декабря 2017
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    Медведев призвал кабмин работать максимально слаженно в преддверии выборов

    Москва, 7 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство максимально слаженно, внимательно и напряженно работать во время проведения предвыборной кампании.

    «Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа», — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

    Премьер также подчеркнул, что предвыборный период является очень ответственным, и напомнил, что накануне о своем намерении баллотироваться в президенты объявил действующий глава государства Владимир Путин, пишет РИА Новости.

    «Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ», - добавил Медведев.

    Напомним, ранее стало известно, что почти 70% российской молодежи готовы отдать свой голос на выборах в марте 2018 года за Владимира Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #выборы-2018
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