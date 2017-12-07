Медведев призвал кабмин работать максимально слаженно в преддверии выборов

Москва, 7 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство максимально слаженно, внимательно и напряженно работать во время проведения предвыборной кампании.

«Хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная, четкая работа», — заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

Премьер также подчеркнул, что предвыборный период является очень ответственным, и напомнил, что накануне о своем намерении баллотироваться в президенты объявил действующий глава государства Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ», - добавил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что почти 70% российской молодежи готовы отдать свой голос на выборах в марте 2018 года за Владимира Путина.