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Общество
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Россия
ВКС РФ получат истребители пятого поколения Су-57 в 2018 году — Бондарев
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    ВКС РФ получат истребители пятого поколения Су-57 в 2018 году — Бондарев

    12:59  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:59  07 Декабря 2017
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    ВКС РФ получат истребители пятого поколения Су-57 в 2018 году — Бондарев

    Москва, 7 декабря. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что новейшие самолеты будут вооружены крылатыми ракетами, ракетами класса «воздух-воздух» и авиапушкой.

    Бондарев отметил, что первая установочная партия перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА, Су-57, Т-50) составляет 12 машин. Уже в 2018 году ВКС РФ получат на вооружение три истребителя пятого поколения.

    Сообщается, что самолеты вооружены высокоточным оружием, которое практически незаметно для радиолокационных систем слежения и распознавания. Су-57 является эффективным средством неядерного сдерживания. Уже во вторник ПАК ФА совершил полет с новым двигателем, сообщает URA.ru, силовая установка должна обеспечить машине пятого поколения безфорсажный полет на сверхзвуковой скорости.

    ВКС РФ получат истребители пятого поколения Су-57 в 2018 году — Бондарев

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #т-50 #пак фа #су-57
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