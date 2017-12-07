Москва, 7 декабря. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что новейшие самолеты будут вооружены крылатыми ракетами, ракетами класса «воздух-воздух» и авиапушкой.

Бондарев отметил, что первая установочная партия перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА, Су-57, Т-50) составляет 12 машин. Уже в 2018 году ВКС РФ получат на вооружение три истребителя пятого поколения.

Сообщается, что самолеты вооружены высокоточным оружием, которое практически незаметно для радиолокационных систем слежения и распознавания. Су-57 является эффективным средством неядерного сдерживания. Уже во вторник ПАК ФА совершил полет с новым двигателем, сообщает URA.ru, силовая установка должна обеспечить машине пятого поколения безфорсажный полет на сверхзвуковой скорости.