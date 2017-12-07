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Общество
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Политика
Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ составить график выступлений на ТВ
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    Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ составить график выступлений на ТВ

    12:51  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  07 Декабря 2017
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    Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ составить график выступлений на ТВ

    Москва, 7 декабря. Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ совместно составить график выступлений на главных телевизионных каналах страны, подчеркнув важность «честных и откровенных» дебатов.

    «Выборы — это прежде всего кандидаты, программы и честные откровенные дебаты. Я бы предложил президенту Путину и всем кандидатам перевести выборную кампанию в плоскость делового обсуждения тех проблем, которые со всех сторон обступили нашу страну», — приводит слова Зюганова РИА Новости.

    Глава КПРФ также подчеркнул, что считает необходимым перевести дискуссии политиков в плоскость проблем, волнующих граждан страны. Он отметил, что в рамках дебатов политики неоднократно обсуждали международные политические вопросы, однако «реального обсуждения» социальных проблем, считает Зюганов, не было.

    Напомним, накануне во время встречи с сотрудниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде глава РФ Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах президента России в марте 2018 года в качестве кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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    #зюганов #выборы-2018
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