Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ составить график выступлений на ТВ

Москва, 7 декабря. Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил кандидатам в президенты РФ совместно составить график выступлений на главных телевизионных каналах страны, подчеркнув важность «честных и откровенных» дебатов.

«Выборы — это прежде всего кандидаты, программы и честные откровенные дебаты. Я бы предложил президенту Путину и всем кандидатам перевести выборную кампанию в плоскость делового обсуждения тех проблем, которые со всех сторон обступили нашу страну», — приводит слова Зюганова РИА Новости.

Глава КПРФ также подчеркнул, что считает необходимым перевести дискуссии политиков в плоскость проблем, волнующих граждан страны. Он отметил, что в рамках дебатов политики неоднократно обсуждали международные политические вопросы, однако «реального обсуждения» социальных проблем, считает Зюганов, не было.

Напомним, накануне во время встречи с сотрудниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде глава РФ Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах президента России в марте 2018 года в качестве кандидата.