Улюкаев в последнем слове сравнил себя с гладиатором и попросил прощения у людей

Москва, 7 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом. В нем он снова заявил о своей невиновности, сравнил себя с гладиатором и попросил прощения у людей.

По словам экс-главы МЭР РФ, против него была совершена «чудовищная провокация». Главу»Роснефти» Игоря Сечина он назвал «гипотетическим свидетелем», который, «кажется, вовсе растворился». О наличии в «Роснефти» черной кассы вопрос никто не ставил, заметил Улюкаев, напомнив, что ждал очную ставку с Сечиным, но она так и не состоялась.

«Насчет «сыра и масла» скажу, что с 2006 года подавал декларации и ни разу не было вопросов по поводу источников происхождения имущества», – сказал Улюкаев.

Весь процесс по своему делу он сравнил с цирком, а себя с гладиатором: «Не очень молодой гладиатор отмахивается картонным мечом, а публика любопытствует — какой срок дадут». По словам экс-министра, жертвой провокации может стать любой. При этом он заявил, что виновен не во взятке, а только в том, что слишком часто шел на компромисс, «крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки и дарил сам».

«Простите меня за это люди», — сказал Улюкаев.

Кроме того, экс-министр пообещал, что остаток жизни посвятит помощи людям. Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима, по словам Улюкаева, в его возрасте равносильны смертному приговору. Свое последнее слово он завершил пожеланием хорошо встретить новый год.

«Будьте здоровы, живите счастливо», — заключил он. Отметим, что прокурор перед тем, как Улюкаев начал выступать с последним словом, заявил, что провокации в отношении подсудимого не совершалось, а проведенный следственный эксперимент был законным.

Он подчеркнул, что следствие достоверно установило, что требование денег поступило от Улюкаева на Гоа, задолго до организации оперативно-розыскных мероприятий, экс-глава МЭРнаходился перед выбором: совершать противоправные действия или нет.

Однако он «забрал деньги, положил в машину и пошел пить чай». А вот сторона защиты утверждает, что факт требования Улюкаевым денег так и не был доказан. Кроме того, по мнению адвоката Тимофея Гриднева, в ходе оперативных действий были нарушения.

В частности, он указал на то, что после задержания Улюкаеву не давали звонить в течение семи часов, заблокировали его машину.

Кроме того, он указал на то, что сторона гообвинения допускает некорректные высказывания в отношении бывшего министра, в частности, «сыр в масле».

Напомним, Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки от представителя «Роснефти» в размере двух миллионов долларов. Его задержали 14 ноября 2016 года.