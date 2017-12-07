Австралийский парламент легализовал однополые браки
Москва, 7 декабря. Нижняя палата австралийского парламента поддержала легализацию однополых браков, теперь понятие «брак» будет означать не союз между мужчиной и женщиной, а союз между двумя людьми.
Соответствующую поправку парламентарии внесли в австралийское законодательство, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ. Ранее законопроект о легализации браков между представителями одного пола утвердил австралийский Сенат.
Решение о введении такого разрешения на законодательном уровне было принято на основе общенационального опроса граждан Австралии. За легализацию однополых браков выступили 61% проголосовавших.
Разрешение однополых браков вступит в силу в январе 2018 года, в феврале австралийцы смогут зарегистрировать такие браки.