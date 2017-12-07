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Австралийский парламент легализовал однополые браки
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    Австралийский парламент легализовал однополые браки

    12:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  07 Декабря 2017
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    Австралийский парламент легализовал однополые браки

    Москва, 7 декабря. Нижняя палата австралийского парламента поддержала легализацию однополых браков, теперь понятие «брак» будет означать не союз между мужчиной и женщиной, а союз между двумя людьми.

    Соответствующую поправку парламентарии внесли в австралийское законодательство, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ. Ранее законопроект о легализации браков между представителями одного пола утвердил австралийский Сенат.

    Решение о введении такого разрешения на законодательном уровне было принято на основе общенационального опроса граждан Австралии. За легализацию однополых браков выступили 61% проголосовавших.

    Разрешение однополых браков вступит в силу в январе 2018 года, в феврале австралийцы смогут зарегистрировать такие браки.

    Автор: Алексей Громов
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    #австралия #однополые браки
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