Австралийский парламент легализовал однополые браки

Москва, 7 декабря. Нижняя палата австралийского парламента поддержала легализацию однополых браков, теперь понятие «брак» будет означать не союз между мужчиной и женщиной, а союз между двумя людьми.

Соответствующую поправку парламентарии внесли в австралийское законодательство, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ. Ранее законопроект о легализации браков между представителями одного пола утвердил австралийский Сенат.

Решение о введении такого разрешения на законодательном уровне было принято на основе общенационального опроса граждан Австралии. За легализацию однополых браков выступили 61% проголосовавших.

Разрешение однополых браков вступит в силу в январе 2018 года, в феврале австралийцы смогут зарегистрировать такие браки.